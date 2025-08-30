Ευρωμπάσκετ: Προκρίθηκε στους «16» η Φινλανδία - Real.gr

Η Φινλανδία διεύρυνε το απόλυτο σερί στο 3/3 και μετά την Γερμανία «κλείδωσε» και αυτή από τον 2ο όμιλο θέση στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2025.

Η ομάδα του Λάσι Τουόβι δεν… αγχώθηκε (85-65) απέναντι στο Μαυροβούνιο, στο Τάμπερε, υποχρεώνοντας τους ηττημένους στην τρίτη αποτυχία τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, οι «οικοδεσπότες» απάντησαν με ένα επιμέρους σκορ 24-14 εξασφαλίζοντας στο ημίχρονο μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (47-37), την οποία δεν δυσκολεύτηκαν όχι μόνο να συντηρήσουν, αλλά και να διευρύνουν μέχρι το τελικό 85-65.

Ο συνήθης ύποπτος, Λάουρι Μαρκάνεν, ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής της Φινλανδίας με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ από το Μαυροβούνιο ξεχώρισε ο Αντίγια Σλάβκοβιτς με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-47, 52-67, 65-85

Οι συνθέσεις:

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 5 (1), Μιχαΐλοβιτς 9 (1), Βούτσεβιτς 7 (1), Σλάβκοβιτς 15 (1), Χαντζιμπέγκοβιτς 5 (1), Σιμόνοβιτς 7, Γιοβάνοβιτς 3 (1), Ντρόμπνιακ 14 (2).

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 5 (1), Σαλίν 10 (7), Ν’Καμούα 10 (2), Γιάντουνεν 11 (1), Βάλτονεν 5, Μάντσεν, Μάχουνι 10 (2), Μαρκάνεν 26 (1), Μουούρινεν 3, Γκούσταβσον 2, Σέπαλα.