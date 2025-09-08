Ευρωμπάσκετ-Σοκ στη Γερμανία: Τέλος από πρώτος προπονητής ο Μουμπρού - Real.gr

Χωρίς τον Άλεξ Μουμπρού στην τεχνική ηγεσία θα πορευθεί η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γερμανίας στη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ, καθώς ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη θέση του πρώτου προπονητή στον άμεσο συνεργάτη του, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς.

Υπενθυμίζεται ότι ο παλαίμαχος Ισπανός διεθνής είχε διακομισθεί με λοίμωξη στο νοσοκομείο του Τάμπερε στις 25 Αυγούστου, ήτοι δύο ημέρες πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στα πέντε ματς που έδωσαν τα «πάντσερ» στο πλαίσιο του 2ου ομίλου της διοργάνωσης, την τεχνική ηγεσία είχε αναλάβει ο Ιμπραχίμαγκιτς, ενώ ο Μουμπρού επέστρεψε στο «τιμόνι» της «νατσιονάλμανσαφτ» για την αναμέτρηση με την Πορτογαλία για τους «16» του Ευρωμπάσκετ. Σήμερα, όμως, ο 46χρονος Μουμπρού γνωστοποίησε την απόφασή του να κάνει στην… άκρη, τονίζοντας ότι, μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, δεν νιώθει σωματικά έτοιμος να κοουτσάρει την εθνική Γερμανίας από την άκρη του πάγκου. Πάντως, ο Ισπανός ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει στο τεχνικό επιτελείο ως άμεσος συνεργάτης.

Η σχετική δήλωση του Μουμπρού: «Τις τελευταίες ημέρες συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από την άκρη του πάγκου κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αποφάσισα να προσαρμόσω τους ρόλους του προπονητικού επιτελείου και να δώσω στον Ιμπραχίμαγκιτς την ευθύνη του προπονητή κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα εξακολουθώ να βρίσκομαι στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει».

Από την πλευρά της, η γερμανική ομοσπονδία ενημέρωσε ότι «ο Άλεξ Μουμπρού θα δώσει το ρόλο του ως προπονητής για το υπόλοιπο τουρνουά στον ομοσπονδιακό προπονητή Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς. Ο Άλεξ θα υποστηρίζει από τον πάγκο και θα συνεχίσει να είναι στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου».

Επόμενος αντίπαλος για τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2023 στους «8» του Ευρωμπάσκετ είναι η Σλοβενία, την οποία τα «πάντσερ» θα αντιμετωπίσουν την Τετάρτη (10/9, 21:00) στη Ρίγα.