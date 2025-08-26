Ευρωμπάσκετ: Στη Λεμεσό η Εθνική - «Να πάμε και να αρπάξουμε την ευκαιρία» - Real.gr

Η αποστολή της εθνικής αναχώρησε το μεσημέρι (26/8) με προορισμό τη Λεμεσό, όπου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις του 3ου ομίλου, στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025.

Η «επίσημη αγαπημένη» θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεών της, την Πέμπτη (28/8, 21:30) την Ιταλία, εθνική ομάδα που νίκησε στο τουρνουά «Ακρόπολις». Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, είχε «κόψει» τελευταίο τον Βαγγέλο Ζούγρη, εξηγώντας πως ο λόγος είναι πως χρειαζόταν περισσότερους περιφερειακούς παίκτες.

Στη Λεμεσό ταξίδεψαν οι εξής δώδεκα διεθνείς μπασκετμπολίστες: Σλούκας, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

Ο Κώστας Σλούκας τόνισε κατά την αναχώρηση: «Είναι μεγάλη πρόκληση. Πηγαίνουμε με… κάτω το κεφάλι και κοιτάμε μόνο το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Θέλουμε όλους τους Έλληνες μαζί μας με θετική σκέψη για να καταφέρουμε κάτι όμορφο. Στα παιχνίδια των νοκ άουτ παίζει σημαντικό ρόλο η τύχη, αλλά νομίζω ότι έχουμε την ικανότητα για να μας βοηθήσει η τύχη. Είναι μακριά ακόμα για να συζητάμε για τα νοκ άουτ παιχνίδια, όπως είπα το πρώτο παιχνίδι με την Ιταλία είναι πολύ σημαντικό για εμάς, είναι μια καλή ομάδα και θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα».

Για το αν είναι αναγκαία η πρώτη θέση στον όμιλο για την Εθνική: «Όχι δεν είναι must. Φυσικά και θέλουμε να βγούμε πρώτοι ή δεύτεροι στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Αυτό που πρέπει όμως να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι και να χτίζουμε χαρακτήρα, που ήδη από το φιλικά δείξαμε ότι γινόμαστε καλύτεροι».

Για το αν νιώθει ένα «πρέπει» με το δεδομένο ότι η ομάδα δεν έχει πάρει μετάλλιο από το 2009: «Το “ πρέπει” το έχει ούτως η άλλως όταν αγωνίζομαι με την Εθνική, όπως και όλα τα παιδιά φυσικά. Δεν κοιτάω αν είναι το τελευταίο τουρνουά για εμένα ή για τη γενιά μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταθέσουμε ψυχή όπως κάνουμε σε κάθε τουρνουά και όπως είπα, υπάρχει αισιοδοξία για κάτι όμορφο φέτος».

Για τις θέσεις των γκαρντ: «Δεν έχουμε τόσο θέμα όσο το συζητάτε εσείς. Υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες όπως ο Τολιόπουλος που έχει δείξει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Κατσίβελης που με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει σε καίρια σημεία. Και ο κόουτς βγάζει… λαγούς από το καπέλο του, κατεβάζει την μπάλα ο Γιάννης. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα στον “ άσο”. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας στο τουρνουά, αλλά και να έχουμε συνέπεια».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επισήμανε: «Αυτό που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η πρεμιέρα. Παιχνίδι, παιχνίδι, να πάμε εκεί, να είμαστε υγιείς και συγκεντρωμένοι. Το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουμε τα κομμάτια που πρέπει, έχουμε παίξει καλά φιλικά πριν το τουρνουά, βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Θα το βρούμε. Το πιο σημαντικό να κρατήσουμε αυτά στα οποία θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και επιθετικοί. Να πάμε και να αρπάξουμε την ευκαιρία».

Για τη δική του επιστροφή στην δωδεκάδα της Εθνικής ομάδας: «Δόξα τω Θεώ είμαι υγιής και είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά θέλουμε να είμαστε εδώ, οι προπονητές έχουν δώσει το καλύτερο πλάνο, ο καθένας είναι στον ρόλο του για να πετύχει. Νομίζω ότι είμαστε ένα υβρίδιο που ανάλογα την ημέρα είναι δύσκολο να ματσάρεις».