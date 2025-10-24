Ευρωλίγκα: Εκτός έδρας δοκιμασίες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό - Real.gr

Στην Μπολόνια και στο Μόναχο βρίσκει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα η 6η αγωνιστική της Euroleague.

Και οι δύο ελληνικές ομάδες αγωνίζονται την Παρασκευή (24/10), με τους «πράσινους» να διεκδικούν την 5η νίκη τους κόντρα στη Βίρτους και τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν την 4η απέναντι στην Μπάγερν.

Από το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Euroleague την Παρασκευή (24/10) ξεχωρίζει και ο τουρκικός «εμφύλιος», Αναντολού Εφές-Φενερμπαχτσέ, με ώρα έναρξης τις 20:30). Οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ νικών – ηττών (2-3).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (24/10, 21:00)

Την 4η διαδοχική νίκη του και 5η στο σύνολο θα διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός, στην Μπολόνια, απέναντι στη Βίρτους, την ερχόμενη Παρασκευή (24/10, 21:00), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «πράσινοι» έχουν να δοκιμάσουν τη… γεύση της ήττας από την 2η αγωνιστική, όταν ηττήθηκαν στο Telekom Center Athens από την Μπαρτσελόνα. Έκτοτε νίκησαν κατά σειρά την Μπασκόνια στην Ισπανία, τη Βιλερμπάν στην Αθήνα και την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη. Κόντρα στον τουρκικό σύλλογο δε ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη εμφάνισή του μέχρι τώρα την τρέχουσα σεζόν.

Στην Μπολόνια, δεν ταξίδεψε ο Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος μέτρησε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ στο ματς με την Εφές, υπέστη τράβηγμα στον αριστερό προσαγωγό στις αρχές της αναμέτρησης με τον Κολοσσό στη Ρόδο, για την 3η αγωνιστική της GBL, δεν ξαναπάτησε παρκέ και έκτοτε ακολουθεί θεραπευτική αγωγή. Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει για το παιχνίδι στην Ιταλία και στους Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Ματίας Λεσόρ, ενώ εκτός είναι και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (συνδεσμική κάκωση αγκώνα).

Αντιμετωπίζει δηλαδή μεγάλο πρόβλημα στο «5» ο Παναθηναϊκός και ο Τούρκος τεχνικός θα πρέπει να βασιστεί στον Ομέρ Γιουρτσεβέν, ενώ όταν ο Τούρκος σέντερ θα βγαίνει για ανάσες, ο Αταμάν θα προσπαθήσει με… αλχημείες, ανεβάζοντας τους πάουερ φόργουορντ σε θέση σέντερ, ν’ αντιμετωπίσει τους ψηλούς της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του τον πρώην παίκτη του Λούκα Βιλντόσα, ενώ στη Βίρτους αγωνίζεται και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Ντάνιελ Χάκετ. Ο Ιταλός διεθνής Αλεσάντρο Παγιόλα, εκτός από τους 7,8 πόντους που πετυχαίνει μέσο όρο, μοιράζει και 4,2 ασίστ μ.ο. Στους ψηλούς η Βίρτους βασίζεται στους Μοχάμεντ Ντιούφ και Αλιού Ντιαρά. Στα γκαρντς, ο Κάρσεν Έντουαρντς αποτελεί το επιθετικό «όπλο» της ιταλικής ομάδας, καθώς μετρά 20 πόντους μέσο όρο στα 5 ματς που έχει αγωνιστεί στη φετινή Euroleague. Στους φόργουορντ ξεχωρίζει ο Σαλιού Νιανγκ με 8,4 πόντους και 5,8 ριμπάουντ μέσο όρο. Όμως, απέναντί του θα ο Νιανγκ θα βρει τον Τσεντί Οσμάν, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης των «πρασίνων» αυτή τη σεζόν, ενώ απέναντι στην Εφές σημείωσε 29 πόντους. Αν ο Σλούκας μοιράσει 12 ασίστ, όπως έπραξε απέναντι στην τουρκική ομάδα και ο Οσμάν πιάσει την γνωστή υψηλή απόδοσή του, ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να… καλύψει τα σημαντικά κενά στη φροντ λάιν.

Ο Παναθηναϊκός σημειώνει 91 πόντους μέσο όρο και η Βίρτους 82,8 μ.ο. Οι «πράσινοι» έχουν παθητικό 86,4 πόντους, ενώ η ιταλική ομάδα 83,4 πόντους. Οι Ιταλοί υπερτερούν στα επιθετικά ριμπάουντ, με 14 μ.ο. (11,8 μ.ο. ο Παναθηναϊκός).

Διαιτητές της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός ορίστηκαν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Τζόρντι Αλιάγα (Ισπανία) και Ούγκε Τεπενιέ (Γαλλία)

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (24/10, 21:45)

Ο Ολυμπιακός είχε μετά από αρκετό καιρό… την πολυτέλεια να προετοιμαστεί για τον επόμενο αντίπαλό του στη Euroleague, δηλαδή για τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου την Παρασκευή (24/10, 21:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague. Μετά τα διπλά ματς την περασμένη εβδομάδα και τη νίκη, με επική ανατροπή από το -13 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση για δύο λόγους: για το γεγονός πως υπήρχε το περιθώριο για προπονήσεις και επομένως βελτίωση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, αλλά και γιατί επιστρέφουν ένας ένας οι τραυματίες… που ήταν πολλοί!

Ήδη, από τον αγώνα της Greek Basketball League κόντρα στον Πανιώνιο στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική, επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση ο Τόμας Ουόκαπ και ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Ουόκαπ αγωνίστηκε για 18:23΄΄ κόντρα στους «κυανέρυθρους», ενώ για 26:01΄΄ έμεινε στο παρκέ ο Γάλλος. Αμφότεροι αναμένεται να είναι στη διάθεση του προπονητή τους για τον αγώνα με την Μπάγερν.

Την Τρίτη (21/10), ο Μπαρτζώκας είδε και τον Σακίλ ΜακΚίσικ να ενσωματώνεται για πρώτη φορά στις ομαδικές προπονήσεις με τον Αμερικανό να υπολογίζεται επίσης κόντρα στους Βαυαρούς.

Στο Μόναχο όμως, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε χωρίς τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου. Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτη (22/10), δέχτηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού και ήταν αδύνατον να ταξιδέψει στη Γερμανία.

Ο Κίναν Έβανς συνεχίζει ν’ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και έμεινε επίσης στην Αθήνα.

Οι τρεις αυτές επιστροφές, πάντως κάνουν μεγάλη διαφορά για τον Ολυμπιακό που χρειάστηκε ν’ αγωνίζεται για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς τρεις παίκτες «κλειδιά»: Τον Γάλλο σταρ Εβάν Φουρνιέ, τον Τόμας Ουόκαπ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 3-2 στη Euroleague και απέναντι στους Βαυαρούς θα διεκδικήσει την 4η νίκη στο σύνολο και 2η διαδοχική. Η Μπάγερν μετρά 2 νίκες και 3 ήττες.

Η γερμανική ομάδα διαθέτει τη χαμηλότερη παραγωγικότητα στη Euroleague έως τώρα. Οι παίκτες του Γκόρντον Χέρμπερτ σημειώνουν 76,6 πόντους μέσο όρο στα πρώτα 5 ματς της σεζόν, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει παραγωγικότητα 87,6 πόντους μέσο όρο. Επιπρόσθετα, μαζεύουν τα λιγότερα ριμπάουντ(30 μ.ο.) από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη διοργάνωση. Η ομάδα του Πειραιά είναι 2η σε σύνολο ριμπάουντ, με 39 μέσο όρο.

Στην άμυνα, η Μπάγερν δέχεται 82,8 πόντους μ.ο., την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει παθητικό 85,6 πόντους μέσο όρο.

Από την Μπάγερν, ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να σταματήσει στην περιφέρεια τον Αντρέας Ομπστ και τον Καμάρ Μπάλντγουιν. Ο Ομπστ σημειώνει 14,6 πόντους μ.ο. Ο Καμάρ Μπάλντγουιν, ο οποίος μετρά 8 πόντους και μοιράζει 3,4 ασίστ μέσο. Στα δύο τελευταία ματς των Βαυαρών όμως, είχε 11 πόντους και 5 ασίστ μέσο όρο.

Ο Καναδός φόργουορντ Ιζιά Μάικ έχει 11 πόντους μ.ο., ενώ ο Σέρβος φόργουορντ Βλάντιμιρ Λούτσιτς μαζεύει τα περισσότερα ριμπάοντ από οποιονδήποτε άλλον παίκτη της Μπάσκετ(3.6 μ.ο.).

Στους ψηλούς, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα βρει έναν γνώριμό του από την περσινή σεζόν, τον οποίο βρήκε απέναντί του στα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό. Ο Ουένιεν Γκέιμπριελ έχει αγωνιστεί σε 4 από τα 5 ματς και μετρά 8 πόντους και 3,5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Διαιτητές της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός ορίστηκαν οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Τομά Μπισέλ (Γαλλία).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ