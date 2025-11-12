Ευρωλίγκα: Ντέρμπι κορυφής Ολυμπιακού - Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ - Real.gr

Έξι ελληνικές ομάδες παίζουν σήμερα Τετάρτη (12/11) σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Pime).

Οι ερυθρόλευκοι του 6-3 κοντράρονται με τους Λιθουανούς του 7-2, οι οποίοι αποτελούν μία εκ των ομάδων που έχουν εντυπωσιάσει στο ξεκίνημά τους στη διοργάνωση.

Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη δωδεκάδα του τον Έβανς και θα κρίνει αν θα τον χρησιμοποιήσει.

Εκτός για τη Ζαλγκίρις είναι ο παλιός γνώριμος Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, αλλά ο Μόουζες Ράιτ θα αγωνιστεί κανονικά.

Το σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague:

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις (21:15, Novasports Pime)

Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν (21:30, Novasports Start)

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports 5)

Δράση με ελληνικό ενδιαφέρον έχουμε όμως τόσο στο Basketball Champions League όσο και στο FIBA Europe Cup.

Για το BCL, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρίγα στη SUNEL Arena (19:30, COSMOTE SPORT 4), θέλοντας να συνεχίσει το απόλυτο στη διοργάνωση, να φτάσει το 4/4 και να σφιχταγκαλιάσει την πρωτιά.

Στο FIBA Europe Cup, το Περιστέρι ρίχνεται πρώτο χρονικά στη μάχη, όπου θα κοντραριστεί στην έδρα της Κιουταΐσι (17:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρίσκεται στο 3-1 και θέλει με νίκη να πιάσει πρωτιά, φτάνοντας τη Μπιλμπάο.

Στις 20:15, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εντός έδρας την Ανβίλ (ERTSPORTS 2), θέλοντας κι εκείνος με τη σειρά του να βελτιώσει το ρεκόρ του από 3-1 σε 4-1 για να πιάσει κορυφή.

Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος κοντράρεται στο Λονδίνο με τους Λόντον Λάιονς για την 7η αγωνιστική του EuroCup (21:30, Novasports 4).

Το όνομα του Νίκου Γκίκα ήρθε να προστεθεί στο απουσιολόγιο των κυανέρυθρων, για τους οποίους νοκ άουτ είναι και οι Λούντζης (σ.σ. ρήξη χιαστού) και Γουόλ.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μετά τη νίκη της πρεμιέρας δεν έχει καταφέρει να πάρει άλλο θετικό αποτέλεσμα, κάτι το οποίο φιλοδοξεί να πετύχουν σήμερα στην Αγγλία, όπου θα έχει και την υποστήριξη των οπαδών της.

Τέλος, ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει στη Θεσσαλονίκη την Σπαρτάκ Πλέβεν για την 4η αγωνιστική στο European North Basketball League (19:45, ERTSPORTS 1), με έναν και ξεκάθαρο στόχο, τη νίκη.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο στη διοργάνωση, διατηρούν όμως άθικτο το ρεκόρ τους με το 2/2 που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής.

Οι Βούλγαροι, από την άλλη, βρίσκονται στο 2-1.