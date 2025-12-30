Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Αρη και Πανιώνιο - Real.gr

Quantcast
Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Αρη και Πανιώνιο

10:45, 30/12/2025
Συνεχίζεται το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής στο Eurocup, αυτή την εβδομάδα, μετά τη διεξαγωγή μίας αναμέτρησης στις 23 Δεκεμβρίου, όταν οι Τσέμνιτς Νάινερς επικράτησαν στη Γερμανία, με 97-95 της τουρκικής Μπεσίκτας για τον 2ο όμιλο.

Οι δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Eurocup, ο Άρης και ο Πανιώνιος, αγωνίζονται την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής του Eurocup θα πέσει στις 2 Ιανουαρίου 2026.

Για τον Α΄ όμιλο, ο Άρης υποδέχεται την Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα, στις 20:30 την Τρίτη (30/12) και με νίκη θέτει ξανά υποψηφιότητα ακόμη και για την κατάληψη της 2ης θέσης που δίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ρεκόρ 6-5 ενώ η σλοβενική ομάδα με ρεκόρ 7-5 βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Άρης προέρχεται από εκτός έδρας νίκη επί των Χάμπουργκ Τάουερς με 89-92. Οι Θεσσαλονικείς διεκδικούν την 3η διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση, καθώς είχαν επικρατήσει της Βενέτσια με 90-86 για την 10η αγωνιστική. Ο Άρης έχει να ηττηθεί από τις 4 Δεκεμβρίου στο Eurocup, όταν δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της ρουμανικής Κλουζ Ναπόκα (88-98) στο Αλεξάνδρειο, για την 9η αγωνιστική. Η Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα ηττήθηκε στη Σλοβενία από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 81-84 για την 11η αγωνιστική, ενώ είχε ηττηθεί και από τη Μανρέσα στην Ισπανία (99-82) για την 10η αγωνιστική. Η σλοβενική ομάδα έχει επομένως υψηλό κίνητρο απέναντι στον Άρη, ώστε ν’ αποφύγει μία 3η διαδοχική ήττα.

Ο ουραγός του Β΄ ομίλου, Πανιώνιος, αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο Μπουρ-αν-Μπρες στη Γαλλία, την Τρίτη (30/12) στις 19:15. Οι «κυανέρυθροι» θα μεταβούν στη Γαλλία ως αουτσάιντερ με τα προγνωστικά να είναι υπέρ των γηπεδούχων. Χρέη προπονητή θα έχει ο Νίκος Καραγιάννης, αρχιπροπονητής της Μπασκετικής Σχολής Πανιωνίου, μετά την παραίτηση του Ηλία Ζούρου από την τεχνική ηγεσία μετά την ήττα από τον Ηρακλή στην GBL, η οποία έγινε δεκτή από τη διοίκηση. Τη Δευτέρα (29/12), ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Αμερικανό γκαρντ Τζέιλεν Χαντς. Ο Πανιώνιος έχει πετύχει μόνο μία νίκη στις 11 πρώτες αγωνιστικές, την ώρα που η γαλλική ομάδα μετρά μόνο μία ήττα. Στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής ο Πανιώνιος ηττήθηκε εντός έδρας με 69-94 από τη γερμανική Ουλμ, ενώ η Μπουρ-αν-Μπρες πέρασε νικηφόρα από την Τουρκία, με σκορ 76-80, επί της Τουρκ Τέλεκομ.

