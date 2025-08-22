Ευρωπαϊκό Πόλο Εφήβων: Η Ελλάδα στους «4» - Κέρδισε 17-16 την Κροατία - Real.gr

Το σύνολο του Ηλία Μαχαίρα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Σαββάτου (23/8) στις 20:30 τον νικητή από το ζευγάρι ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Σερβία.

Με εκπληκτική εμφάνιση τα παιδιά της εθνικής υδατοσφαίρισης εφήβων νίκησαν την Κροατία και προκρίθηκαν στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ18, που διεξάγεται στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας. Το τελικό 17-16 καθρεφτίζει την ένταση και την αγωνία της αναμέτρησης, που κρίθηκε από το γκολ του Παναγιώτη Μαραγκουδάκη στα τελευταία 89 δευτερόλεπτα.

Η Εθνική μας βρίσκεται, πλέον, στη ζώνη των μεταλλίων και αυτό αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία αν σκεφθεί κανείς πως ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση με δύο ήττες και τώρα, πλέον, μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες.

Το σύνολο του Ηλία Μαχαίρα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Σαββάτου (23/8) στις 20:30 τον νικητή από το ζευγάρι ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Σερβία.

Το παιχνίδι είχε αμφίρροπη εξέλιξη μέχρι τα τελευταια του λεπτά. Οι Κροάτες προηγήθηκαν με 4-2 (2.39 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος), αλλά οι διεθνείς μας έδωσαν την δική τους απάντηση αφού πέρασαν μπροστά με 6-5, 8-7 και 9-8 λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Πάντως, το τελευταίο οκτάλεπτο έμοιαζε με… ρώσικη ρουλέτα, με νικήτρια την ελληνική ομάδα.

Οκτάλεπτα: 4-4, 5-5, 4-4, 3-4

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 3, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 1, Λεβάντης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης 1, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 1.

Για την Κροατία σκόραραν: Γέρκοβιτς 7, Τόνσινιτς 3, Ντούιμιτς 2, Ντράγκας 1, Σούσιτς 1, Ετέροβιτς 1, Κούλας 1.