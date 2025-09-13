Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Απόψε στο Βελιγράδι η κλήρωση - Real.gr

Τους πρώτους αντιπάλους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25 Ιανουαρίου 2026), θα μάθει απόψε (13/9) η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, καθώς στις 8 μ.μ. θα διεξαχθεί στη σερβική πρωτεύουσα η κλήρωση για τους ομίλους της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει τοποθετηθεί στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, αφού είχε καταταγεί πέμπτο στο Ευρωπαϊκό του 2024, μαζί με το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Επικεφαλής των τεσσάρων ομίλων θα είναι η Ισπανία, η Κροατία, η Ιταλία και η Ουγγαρία, ενώ στα άλλα δύο γκρουπ τοποθετήθηκαν οι ομάδες που πήραν το εισιτήριο μέσω προκριματικών: Γαλλία, Γεωργία, Ολλανδία και Σλοβακία στο 3ο, Τουρκία, Σλοβενία, Μάλτα και Ισραήλ στο 4ο.

Από την κλήρωση θα προκύψουν τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής που εισάγει η European Aquatics, οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στη Β΄ φάση, όπου δημιουργούνται δύο όμιλοι των έξι (ενοποιούνται ανά δύο οι όμιλοι της Α΄ φάσης), με τις ομάδες να μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Ο βασικός νεωτερισμός της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας είναι η κατάργηση των προημιτελικών, αφού από τους ομίλους της Β΄ φάσης θα προκύψει κατευθείαν η τετράδα των ημιτελικών.