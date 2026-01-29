Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών: «Αυλαία» στην Α΄ φάση με ακόμη έναν «περίπατο» για την εθνική (26-5 την Γερμανία) - Real.gr

Με ακόμη μία εύκολη και διαδικαστική νίκη, ολοκλήρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών τις υποχρεώσεις στην στον Α΄ όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας. Το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη συνέτριψε 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισε» την πρώτη θέση, με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα ματς της Β΄ φάσης, όπου εντάσσεται στον Ε΄ όμιλο και θα αντιμετωπίσει, το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό) την Ιταλία και την Κυριακή 1/2 (20:45) τη νικήτρια του αγώνα μεταξύ Σερβίας και Κροατίας, που παίζουν σήμερα στις 19:00. Εφόσον όλα κυλήσουν φυσιολογικά, η εθνική δεν θα πρέπει να έχει προβλήματα για να εξασφαλίσει μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Όπως αναμενόταν, και το σημερινό παιχνίδι εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, αφού η «γαλανόλευκη» δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβάλλει από το πρώτο σπριντ την ανωτερότητά της, πετυχαίνοντας τέσσερα αναπάντητα γκολ στα πρώτα δυόμισι λεπτά. Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη ήταν ασταμάτητη με επτά γκολ και τρία κερδισμένα πέναλτι, η εθνική σημείωσε δέκα (!) τέρματα στην κόντρα, ενώ «έβγαλε» άμυνα και τις επτά φορές που βρέθηκε με παίκτρια λιγότερη. Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερα γκολ από τα πέντε γκολ της Γερμανίας τα πέτυχε η 39χρονη Μπάρμπαρα Μπούικα, κάποτε μία από τις καλύτερες φουνταριστές στον κόσμο (με θητεία και στον Ολυμπιακό) και πρωταθλήτρια Ευρώπης με την εθνική Ουγγαρίας το 2016, η οποία έχει πάρει πλέον τη γερμανική υπηκοότητα.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Β. Πλευρίτου (πέναλτι), 2-0 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 3-0 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 4-0 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 4-1 Μπούικα (πέναλτι), 5-1 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 6-1 Σιούτη (πέναλτι), 7-1 Β. Πλευρίτου (π.π.), 8-1 Γρηγοροπούλου (φουνταριστός), 9-1 Ξενάκη (κόντρα), 9-2 Μπούικα (περιφέρεια), 10-2 Ξενάκη (πέναλτι), 11-2 Φουντωτού (κόντρα), 12-2 Πάτρα (κόντρα), 13-2 Τριχά (κόντρα), 13-3 Μπούικα (πέναλτι), 14-3 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 15-3 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 16-3 Μυριοκεφαλιτάκη (περιφέρεια), 17-3 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 18-3 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 19-3 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα), 20-3 Νίνου (κόντρα), 21-3 Φουντωτού (π.π.), 22-3 Καραγιάννη (πέναλτι), 22-4 Μπούικα (πέναλτι), 23-4 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 24-4 Καραγιάννη (κόντρα), 25-4 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα), 25-5 Φόσεμπεργκ (πέναλτι), 26-5 Σιούτη (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 3/4 με παίκτρια παραπάνω, 4/6 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 4 από θέση φουνταριστού και 10 στην κόντρα.

Η Γερμανία είχε 0/7 με παίκτρια παραπάνω, 4/5 πέναλτι και 1 γκολ από την περιφέρεια.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκε η -ελληνικής καταγωγής- Γεωργία Σοπιάδου (5΄54΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα).

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Κάρστεν Ζεεχάφερ): Χαϊνμπίχνερ, Φόσεμπεργκ 1, Πλοτς, Ι. Ντάικε, Γκ. Ντάικε, Ρικ, Φράι, Λούντβιχ, Μπούικα 4, Στούβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πολίτσε