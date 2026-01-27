Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών: Καταιγιστική η εθνική, "σκόρπισε" με 23-5 τη Γαλλία - Real.gr

Ούτε στο -θεωρητικά- πιο δύσκολο παιχνίδι της στην Α΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, συνάντησε αντίσταση η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του έναντι της Γαλλίας, την οποία συνέτριψε 23-5, για να κάνει το “2Χ2” στον Α΄ όμιλο της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι “τρικολόρ” θα καταλάβουν πιθανότατα την προνομιούχο δεύτερη θέση, η ελληνική ομάδα θα “κουβαλήσει” τη σημερινή νίκη στη Β΄ φάση και θα χρειάζεται άλλη μία για να “σφραγίσει” το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η εθνική προηγήθηκε 2-0 στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα (!), με πέναλτι της Πάτρα και γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου στην κόντρα, μετά από κλέψιμο και ασίστ της Ξενάκη. Στα επόμενα, η ελληνική ομάδα έκανε κάποια “φτηνά” λάθη στην επίθεση και χρεώθηκε αρκετές αποβολές, τις οποίες όμως η Γαλλία δεν αξιοποίησε, και κάποια στιγμή οι πρωταθλήτριες κόσμου πάτησαν… γκάζι και ξέφυγαν 7-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Το χαρακτηριστικό στοιχείο στο διάστημα αυτό αφορούσε την απόδοση της Ελένας Ξενάκη, η οποία είχε ένα κερδισμένο σπριντ (πολύ σπάνιο για φουνταριστή), τρία κλεψίματα, ένα μπλοκ και ένα κερδισμένο επιθετικό φάουλ στην άμυνα, καθώς και τρεις ασίστ!

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στη συνέχεια, με την εθνική να κάνει διαδοχικά κλεψίματα, να βρίσκει εύκολα γκολ στην κόντρα και να “εκτοξεύει” τη διαφορά στο +10 (14-4) στο ημίχρονο. Σε αντίθεση με το ματς της πρεμιέρας με τη Σλοβακία, οι πρωταθλήτριες κόσμου δεν χαλάρωσαν (ειδικά στην άμυνα) και συνέχισαν να ανοίγουν την “ψαλίδα” ως το τελικό 23-5. Κέρδος για τον Χάρη Παυλίδη η εξαιρετική εμφάνιση της 15χρονης Αφροδίτης Μπιτσάκου (δύο γκολ, δύο κλεψίματα και ένα κερδισμένο πέναλτι) και της Ευαγγελίας Καρύτσα, που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε 5/6 αποκρούσεις, πιάνοντας μάλιστα και ένα πέναλτι (όπως και στο πρώτο ημίχρονο η Σταματοπούλου).

Η “γαλανόλευκη” θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στην Α΄ φάση την Πέμπτη (29/1, 15:45), απέναντι στη Γερμανία, και το Σαββατοκύριακο 31/1-1/2 θα δώσει τα δύο παιχνίδια της στη Β΄ φάση, με αντιπάλους την Ιταλία και μία εκ των Σερβίας ή Κροατίας.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Πάτρα (πέναλτι), 2-0 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 2-1 Μπενλεκμπίρ (κόντρα), 3-1 Τριχά (πέναλτι), 4-1 Β. Πλευρίτου (κόντρα), 4-2 Βερνού (πέναλτι), 5-2 Νίνου (περιφέρεια), 6-2 Σιούτη (περιφέρεια), 7-2 Β. Πλευρίτου (π.π.), 8-2 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 9-2 Φουντωτού (πέναλτι), 10-2 Μυριοκεφαλιτάκη (πέναλτι), 10-3 Μπουλούκμπασι (περιφέρεια), 11-3 Μπιτσάκου (κόντρα), 12-3 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 13-3 Πάτρα (περιφέρεια), 13-4 Μπενλεκμπίρ (πέναλτι), 14-4 Ξενάκη (φουνταριστός), 15-4 Νίνου (π.π.), 16-4 Ξενάκη (φουνταριστός), 17-4 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 18-4 Μπιτσάκου (κόντρα), 19-4 Β. Πλευρίτου (π.π.), 20-4 Νίνου (περιφέρεια), 20-5 Μπουλούκμπασι (περιφέρεια), 21-5 Ελευθ. Πλευρίτου (πέναλτι), 22-5 Φουντωτού (κόντρα), 23-5 Τριχά (μπάσιμο).

Η εθνική είχε 3/6 με παίκτρια παραπάνω, 5/6 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού, 1 με μπάσιμο και 7 στην κόντρα.

Η Γαλλία είχε 0/5 με παίκτρια παραπάνω, 2/4 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Ερτό (5΄45΄΄ πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου) και η Μυριοκεφαλιτάκη (2΄01΄΄ πριν το τέλος του αγώνα).

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη

ΓΑΛΛΙΑ (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπβρ, Αντρές, Μπουγκραρά, Μπουλούκμπασι 2, Μπενλεκμπίρ 2, Ντι Φραζά, Ερτό, Βερνού 1, Κίλιτς-Πεγκουρί, Ρασπό, Ντιφλό, Σεσερές, Μπουρλ, Πουρτό