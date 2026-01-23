Quantcast
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Σερβία στον τελικό, με Ιταλία η εθνική για το βάθρο - BINTEO - Real.gr
real player

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Σερβία στον τελικό, με Ιταλία η εθνική για το βάθρο – BINTEO

23:05, 23/01/2026
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Σερβία στον τελικό, με Ιταλία η εθνική για το βάθρο – BINTEO

Σύνοψη από το

  • Η Σερβία προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, επικρατώντας 17-13 της Ιταλίας στον δεύτερο ημιτελικό. Οι οικοδεσπότες θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία στον τελικό της Κυριακής.
  • Η εθνική μας ομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ιταλία την Κυριακή στις 6 μ.μ., διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο της διοργάνωσης.
  • Οι «πλάβι» είχαν μία σημαντική απώλεια στον ημιτελικό, καθώς ο Νίκολα Γιάκσιτς αποβλήθηκε με αντικατάσταση και πιθανότατα θα χάσει τον τελικό.
Οι Σέρβοι επικράτησαν στον δεύτερο ημιτελικό των Ιταλών με 17-13.

Η Σερβία προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, το οποίο φιλοξενείται στο Βελιγράδι, καθώς επικράτησε 17-13 της Ιταλίας, στον δεύτερο αποψινό ημιτελικό. Οι οικοδεσπότες επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, ήταν σαφώς ανώτεροι και πήραν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (25/1, 21:30), όπου θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία.

Η ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια, από την πλευρά της, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την εθνική μας, την Κυριακή στις 6 μ.μ., διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, την περασμένη Δευτέρα (19/1), με τη “γαλανόλευκη” να επικρατεί 15-13.

Να σημειωθεί ότι οι “πλάβι” είχαν μία πολύ σημαντική απώλεια στο αποψινό ματς, καθώς ο Νίκολα Γιάκσιτς αποβλήθηκε με αντικατάσταση στο δεύτερο οκτάλεπτο και πιθανότατα θα χάσει τον τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-4, 6-3, 2-3

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Στρ. Ράσοβιτς 4, Λάζιτς 2, Βίτσο 2, Τσουκ, Ν. Γιάκσιτς, Ντέντοβιτς, Β. Ράσοβιτς, Μαρτίνοβιτς
ΙΤΑΛΙΑ: Φερέρο 3, Ιόκι Γκράτα 3, Κοντέμι 3, Ντι Σόμα, Τζιανάτσα, Μπρούνι, Μπαλτζαρίνι

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Γροιλανδία: Η πρωθυπουργός της Δανίας επισκέπτεται το Νούουκ σε ένδειξη υποστήριξης

Γροιλανδία: Η πρωθυπουργός της Δανίας επισκέπτεται το Νούουκ σε ένδειξη υποστήριξης

23:15 23/01
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Σερβία στον τελικό, με Ιταλία η εθνική για το βάθρο - BINTEO

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Σερβία στον τελικό, με Ιταλία η εθνική για το βάθρο - BINTEO

23:05 23/01
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ντροπή για τη χώρα να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ντροπή για τη χώρα να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών

23:00 23/01
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού της Κούβας για να εμποδιστούν οι εισαγωγές πετρελαίου

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού της Κούβας για να εμποδιστούν οι εισαγωγές πετρελαίου

22:55 23/01
Τουρκία: Η Hurriyet κάνει λόγο για προκλήσεις της Ελλάδας μετά τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια

Τουρκία: Η Hurriyet κάνει λόγο για προκλήσεις της Ελλάδας μετά τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια

22:46 23/01
Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

22:45 23/01
Κωνσταντέλλος στον ΑΝΤ1 για τις καταστροφές από την κακοκαιρία: «Ο δρόμος που είχε τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι ένας μικρός δρόμος ή ακόμη καλύτερα είναι ρέμα»»

Κωνσταντέλλος στον ΑΝΤ1 για τις καταστροφές από την κακοκαιρία: «Ο δρόμος που είχε τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι ένας μικρός δρόμος ή ακόμη καλύτερα είναι ρέμα»»

22:35 23/01
Κακοκαιρία στην Αττική: Αποζημιώσεις σε δύο φάσεις για τους πληγέντες - Το χρονοδιάγραμμα

Κακοκαιρία στην Αττική: Αποζημιώσεις σε δύο φάσεις για τους πληγέντες - Το χρονοδιάγραμμα

22:31 23/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved