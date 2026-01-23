Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Σερβία στον τελικό, με Ιταλία η εθνική για το βάθρο - BINTEO - Real.gr

Οι Σέρβοι επικράτησαν στον δεύτερο ημιτελικό των Ιταλών με 17-13.

Η Σερβία προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, το οποίο φιλοξενείται στο Βελιγράδι, καθώς επικράτησε 17-13 της Ιταλίας, στον δεύτερο αποψινό ημιτελικό. Οι οικοδεσπότες επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, ήταν σαφώς ανώτεροι και πήραν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (25/1, 21:30), όπου θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία.

Η ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια, από την πλευρά της, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την εθνική μας, την Κυριακή στις 6 μ.μ., διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, την περασμένη Δευτέρα (19/1), με τη “γαλανόλευκη” να επικρατεί 15-13.

Να σημειωθεί ότι οι “πλάβι” είχαν μία πολύ σημαντική απώλεια στο αποψινό ματς, καθώς ο Νίκολα Γιάκσιτς αποβλήθηκε με αντικατάσταση στο δεύτερο οκτάλεπτο και πιθανότατα θα χάσει τον τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-4, 6-3, 2-3

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Στρ. Ράσοβιτς 4, Λάζιτς 2, Βίτσο 2, Τσουκ, Ν. Γιάκσιτς, Ντέντοβιτς, Β. Ράσοβιτς, Μαρτίνοβιτς

ΙΤΑΛΙΑ: Φερέρο 3, Ιόκι Γκράτα 3, Κοντέμι 3, Ντι Σόμα, Τζιανάτσα, Μπρούνι, Μπαλτζαρίνι