Quantcast
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Σερβία ξανά στον «θρόνο» - Κέρδισε 10-7 στον τελικό με την Ουγγαρία - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Σερβία ξανά στον «θρόνο» – Κέρδισε 10-7 στον τελικό με την Ουγγαρία – ΒΙΝΤΕΟ

23:01, 25/01/2026
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Σερβία ξανά στον «θρόνο» – Κέρδισε 10-7 στον τελικό με την Ουγγαρία – ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύνοψη από το

  • Η Σερβία κατέκτησε τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, επικρατώντας 10-7 της Ουγγαρίας στον τελικό.
  • Οι «πλάβι» πανηγύρισαν το έκτο τους χρυσό μετάλλιο από το 2006, κατακτώντας τον τίτλο για τρίτη φορά σε διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο Βελιγράδι.
  • Ο τελικός ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο (5-5), με τον τερματοφύλακα Μίλαν Γκλούσατς να «κατεβάζει ρολά» και το «φονικό» αριστερό χέρι του Ντούσαν Μάντιτς να ανεβάζει τη Σερβία στην κορυφή του βάθρου.

Η Σερβία διατήρησε την παράδοση και κατέκτησε τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, για τρίτη φορά στις ισάριθμες διοργανώσεις τις οποίες έχει φιλοξενήσει στο Βελιγράδι. Μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές στη Belgrade Arena, οι «πλάβι» επικράτησαν 10-7 της Ουγγαρίας στον τελικό και πανηγύρισαν το έκτο τους χρυσό μετάλλιο από το 2006 κι έπειτα (όταν η Σερβία διαχωρίστηκε από το Μαυροβούνιο). Ο τελικός ήταν ντέρμπι για γερά νεύρα στο πρώτο ημίχρονο (5-5), όμως στη συνέχεια ο τερματοφύλακας Μίλαν Γκλούσατς «κατέβασε ρολά» (τελείωσε το ματς με 11/18 αποκρούσεις) και το «φονικό» αριστερό χέρι του Ντούσαν Μάντιτς ανέλαβε τα… υπόλοιπα, ανεβάζοντας τη Σερβία στην κορυφή του βάθρου, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και την αποχώρηση της «χρυσής γενιάς».

 

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Λούκιτς 2, Λάζιτς, Ντράσοβιτς, Βίτσο, Μαρτίνοβιτς

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Βέντελ Βίγκβαρι 3, Ακος Νάγκι, Φέκετε, Γιάνσικ, Βάργκα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

20:28 25/01
Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από αύριο

Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από αύριο

22:33 25/01
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Θρίαμβος για την Εθνική, κέρδισε την Ιταλία 12-5 και κατέκτησε την τρίτη θέση - ΒΙΝΤΕΟ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Θρίαμβος για την Εθνική, κέρδισε την Ιταλία 12-5 και κατέκτησε την τρίτη θέση - ΒΙΝΤΕΟ

19:16 25/01
Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

18:40 25/01
Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

22:45 23/01
Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για 2 ζώδια – Ποια θα είναι η ημερομηνία-κλειδί

Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για 2 ζώδια – Ποια θα είναι η ημερομηνία-κλειδί

16:00 25/01
Νίκος Ξανθόπουλος: Κουμπάρος στον γάμο του Ανέστη Βλάχου – Σπάνια φωτογραφία από το 1966

Νίκος Ξανθόπουλος: Κουμπάρος στον γάμο του Ανέστη Βλάχου – Σπάνια φωτογραφία από το 1966

20:40 23/01
Τζώρτζογλου για τον χωρισμό του από τη Μαριόλα: «Ήθελα να γλιτώσει το Σοφάκι μου από εμένα»

Τζώρτζογλου για τον χωρισμό του από τη Μαριόλα: «Ήθελα να γλιτώσει το Σοφάκι μου από εμένα»

12:00 25/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved