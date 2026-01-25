Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Σερβία ξανά στον «θρόνο» - Κέρδισε 10-7 στον τελικό με την Ουγγαρία - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Σερβία διατήρησε την παράδοση και κατέκτησε τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, για τρίτη φορά στις ισάριθμες διοργανώσεις τις οποίες έχει φιλοξενήσει στο Βελιγράδι. Μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές στη Belgrade Arena, οι «πλάβι» επικράτησαν 10-7 της Ουγγαρίας στον τελικό και πανηγύρισαν το έκτο τους χρυσό μετάλλιο από το 2006 κι έπειτα (όταν η Σερβία διαχωρίστηκε από το Μαυροβούνιο). Ο τελικός ήταν ντέρμπι για γερά νεύρα στο πρώτο ημίχρονο (5-5), όμως στη συνέχεια ο τερματοφύλακας Μίλαν Γκλούσατς «κατέβασε ρολά» (τελείωσε το ματς με 11/18 αποκρούσεις) και το «φονικό» αριστερό χέρι του Ντούσαν Μάντιτς ανέλαβε τα… υπόλοιπα, ανεβάζοντας τη Σερβία στην κορυφή του βάθρου, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και την αποχώρηση της «χρυσής γενιάς».

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Λούκιτς 2, Λάζιτς, Ντράσοβιτς, Βίτσο, Μαρτίνοβιτς

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Βέντελ Βίγκβαρι 3, Ακος Νάγκι, Φέκετε, Γιάνσικ, Βάργκα