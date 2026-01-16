Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο: Το φοβερό γκολ του Αργυρόπουλου στη νίκη της Εθνικής επί της Κροατίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Εθνική πόλο των ανδρών πήρε μια σπουδαία νίκη στο ντέρμπι κόντρα στην Κροατία στη τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πήρε πανηγυρικά την 1η θέση του Β’ ομίλου, το highlight όμως του αγώνα ήταν ένα γκολ που σημείωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έπαιζαν με παίκτη λιγότερο για πάνω από τέσσερα λεπτά απέναντι στους ιδιαίτερα μαχητικούς Κροάτες, και προσπαθούσαν να σπαταλήσουν κάθε δευτερόλεπτο από τον χρόνο στην επίθεση.

Δείτε το εκπληκτικό γκολ του Αργυρόπουλου-Κανακάκη:

Αργυρόπουλος: «Ήμασταν συγκεντρωμένοι και κερδίσαμε ένα ματς που δικαιούμασταν»

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος μίλησε για την αντίδραση της Εθνικής μετά τη σπουδαία νίκη με 11-10 επί της Κροατίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο διεθνής περιφερειακός υπογράμμισε πως το στοιχείο που κρατά περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα διαχειρίστηκε το φινάλε, αγωνιζόμενη με παίκτη λιγότερο στα τελευταία δύο λεπτά, αλλά και υπό ιδιαίτερη πίεση μετά την επανάληψη φάσης που δόθηκε στους Κροάτες. Καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη νίκη έπαιξε και το εντυπωσιακό γυριστό γκολ του ίδιου, σε φάση απόλυτης υπομονής και σωστής διαχείρισης χρόνου στην επίθεση. Όπως τόνισε, η Ελλάδα πήρε ένα παιχνίδι που άξιζε, δείχνοντας χαρακτήρα, καθαρό μυαλό και προσωπικότητα απέναντι σε έναν κορυφαίο αντίπαλο.

Όσα δήλωσε:

«Έφυγε η πίεση καθώς ήμασταν με παίκτη λιγότερο, από ένα λάθος. Κατάλαβα ότι μπήκε ένα τρομερό γκολ αλλά είχα το μυαλό στο παιχνίδι.

Εγώ κρατάω το τέλος, γιατί οι διαιτητές τους έδωσαν την ευκαιρία να επιτεθούν ξανά και εμείς ήμασταν και πάλι εκεί με το μπλοκ. Μία εικόνα που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και κερδίσαμε ένα ματς που δικαιούμασταν.

Παραμένουμε ταπεινοί, τίποτα δεν έχει τελειώσει και εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε τα πάντα στο χέρι μας και με συγκέντρωση θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους».