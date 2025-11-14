Quantcast
Ευρωπαϊκό U21: Νέα σούπερ εμφάνιση και νίκη 3-0 επί της Γεωργίας για την εθνική Ελπίδων - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
19:31, 14/11/2025
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε το «4 στα 4» και παραμένει στην κορυφή του ομίλου.

Το… τρένο της Εθνικής Ελπίδων δεν έκανε «στάση» ούτε στον αγώνα με τη Γεωργία, με τη «γαλανόλευκη» ομάδα να επικρατεί με το ευρύ 3-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου στο Ευρωπαϊκό U21 και να κάνει το «4Χ4», παραμένοντας στην κορυφή του γκρουπ.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ήταν απολαυστική για άλλο ένα ματς κι έφτασε σε μία άνετη νίκη. Ξεκίνησε δυνατά με τις ευκαιρίες των Καλοσκάμη (13’) και Τζίμα (17’) κι άνοιξε εντέλει το σκορ στο 44’ με πέναλτι. Ο Σμυρλής μπήκε στην περιοχή, ο Μπουκία τον ανέτρεψε κι ο Τζίμας άνοιξε το σκορ, ευστοχώντας απ’ την άσπρη βούλα για το 1-0 της Εθνικής.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά (45’+2’) έπειτα από κόρνερ του Κοντούρη έκανε το 2-0.

Στο 66’ ο Κούτσιας στην πρώτη τελική του στο ματς «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 74’ οι Γεωργιανοί κέρδισαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κεραμίτση στον Τσουλουκίτζε. Ο Τσουλουκίτζε εκτέλεσε το πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι κι άουτ.

Στο 78’ από φάουλ του Γκούμα, ο Κεραμίτσης με κεφαλιά έκανε το 3-0, «τελειώνοντας» μια και καλή το παιχνίδι για την Εθνική Ομάδα, ενώ στο 90’ ο Καλοσκάμης έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανεβάσει κι άλλο τον δείκτη του σκορ, όμως το τελείωμά του σταμάτησε στο δοκάρι.

 

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος (58’ Κάτρης), Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (65’ Κεραμίτσης), Καλοσκάμης, Γκούμας (80’ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (58’ Παπακανέλλος), Σμυρλής, Τζίμας (65’ Κούτσιας).

ΓΕΩΡΓΙΑ (Ράμας Σβανάντζε): Μπερουασβίλι, Γκβασάλια (72’ Τσουλουκίντζε), Λατζαμπίτζε (83’ Γκιουνασβίλι), Μπουκία, Καρεμπασβίλι, Νταντιάν, Λορντκιμπανίτζε (72’ Καρσελάντζε), Ταμπατάτζε (58’ Παρκάντζε), Μπασιλάτζε, Τζαπαρίτζε, Γκοτσιρίντζε (46’ Ντεϊσάντζε).

