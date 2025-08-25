Εξαλλος ο Mεντβέντεφ: Εσπασε τη ρακέτα του μετά τον αποκλεισμό στο US Open - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Εξαλλος ήταν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μετά την ήττα του στον πρώτο γύρο του US Open και ξέσπασε στη ρακέτα του.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας με τον Μπενζαμέν Μπονζί στο US Open, ο 29χρονος Ρώσος επέστρεψε στη θέση του και χτύπησε πάνω από 20 φορές τη ρακέτα του στο πάγκο, με αποτέλεσμα να τη διαλύσει.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open. He’s smashing his racquet and just sitting on the court. Brutal loss to swallow. pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Ο Μεντβέντεφ μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στο Roland Garros και το Wimbledon, την «πάτησε» και στο US Open, καθώς ηττήθηκε από τον Μπέντζαμιν Μπονζί με 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.