Εξαλλος ο Mεντβέντεφ: Εσπασε τη ρακέτα του μετά τον αποκλεισμό στο US Open - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

11:21, 25/08/2025
Εξαλλος ο Mεντβέντεφ: Εσπασε τη ρακέτα του μετά τον αποκλεισμό στο US Open – ΒΙΝΤΕΟ

Εξαλλος ήταν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μετά την ήττα του στον πρώτο γύρο του US Open και ξέσπασε στη ρακέτα του.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας με τον Μπενζαμέν Μπονζί στο US Open, ο 29χρονος Ρώσος επέστρεψε στη θέση του και χτύπησε πάνω από 20 φορές τη ρακέτα του στο πάγκο, με αποτέλεσμα να τη διαλύσει.

Ο Μεντβέντεφ μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στο Roland Garros και το Wimbledon, την «πάτησε» και στο US Open, καθώς ηττήθηκε από τον Μπέντζαμιν Μπονζί με 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.

 

 

