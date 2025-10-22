Έξαλλος ο Ροσέτι, πήγε στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός - Real.gr

Έξαλλος ο Ροσέτι, πήγε στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός γνώρισε βαριά ήττα με σκορ 6-1 στο «Μονζουίκ» από την Μπαρτσελόνα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ένα παιχνίδι το οποίο αφήνει πικρή γεύση στους ερυθρόλευκους αλλά και πολλά, δικαιολογημένα, παράπονα για την αντιμετώπιση από την διαιτησία.

Ο Ουρς Σνάιντερ άφησε τον Ολυμπιακό στο 57ο λεπτό με δέκα ποδοσφαιριστές, παίρνοντας την απίστευτη απόφαση να αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Σαντιάγο Έσε για… χτύπημα στο πρόσωπο του Κασαδό. Σε μια φάση που έχει προηγηθεί φάουλ του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και υπάρχει ανεπαίσθητη επαφή με τον αντίπαλο στην συνέχεια.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ο Ελβετός ρέφερι αποφάσισε να υποδείξει πέναλτι μετά από σύσταση του VAR για ανατροπή του Τζολάκη στον Ράσφορντ, σε μια φάση που ο Άγγλος φορ κάνει επαφή στο μαζεμένο στο στήθος χέρι του Έλληνα κίπερ.

Η κάκιστη διαιτησία του Σνάιντερ έφερε και την έντονη αντίδραση του Ρομπέρτο Ροσέτι. Ο υπεύθυνος διαιτησίας της UEFA και παρατηρητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι κατέβηκε μετά το φινάλε στα αποδυτήρια. Επισκέφτηκε τον χώρο των διαιτητών όντας ιδιαίτερα εκνευρισμένος, μιλώντας στην διαιτητική ομάδα και εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις τους.

Κάπως έτσι δικαιώνει Μεντιλίμπαρ, ποδοσφαιριστές και όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού για τα παράπονα που έχει. Αν και η ζημιά έγινε και δεν μπορεί να αλλάξει από τον κακό Ελβετό ρέφερι.

Με πληροφορίες από filathlos.gr