Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 4 μήνες και 10 ημέρες πριν το τζάμπολ - Real.gr

Στην εφαρμογή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, "Club 1908", στον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός... υπάρχει η ένδειξη «εξαντλήθηκαν» για τα εισιτήρια, της ευρωπαϊκής «μητέρας των μαχών», στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων “Telekom Center Athens” είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιανουαρίου 2026 (21:15), αλλά τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν ήδη… 4 μήνες και 10 ημέρες πριν από το τζάμπολ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είχε ξεκινήσει μόλις πριν από λίγες ημέρες τη διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για όλα τα εντός έδρας ματς της ομάδας στη Euroleague. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού… έσπευσαν να κλείσουν θέση από τώρα… κάτι που βέβαια δεν θ’ αρέσει σε όσους θα μείνουν έξω θεωρώντας πως ήταν πολύ νωρίς για να προβούν στην αγορά εισιτηρίων του ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague.