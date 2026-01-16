Εξελίξεις στον Αρη: Εκτός ομάδας τέθηκαν τρεις παίκτες - Real.gr

Γεγονός που αποφασίστηκε από κοινού από τον Ίγκορ Μίλιτσιτς και τους διοικούντες την ΚΑΕ.

Δίχως τους Στίβεν Ίνοκ, Μπριν Φορμπς, Γιώργο Γκιουζέλη θα πορευτεί για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής σεζόν ο Άρης.

Γεγονός που αποφασίστηκε από κοινού από τον Ίγκορ Μίλιτσιτς και τους διοικούντες την ΚΑΕ, μετά τις άσχημες εμφανίσεις και τα αρνητικά αποτελέσματά που είχαν, εσχάτως, οι «κιτρινόμαυροι» σε αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.

Οι τρεις αθλητές τίθενται εκτός ομάδας, δε θα συμμετέχουν, δηλαδή, σε προπονήσεις και αναμετρήσεις της, με τους «κιτρινόμαυρους» να συνεχίζουν, ωστόσο, να τηρούν την οικονομική δέσμευσή απέναντί τους και να τους πληρώνουν κανονικά.

Οι Θεσσαλονικείς φέρεται, παράλληλα, πως αναζητούν στην αγορά έναν γκαρντ για την ενίσχυση του ρόστερ τους.