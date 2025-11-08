Εξελίξεις στον Ολυμπιακό με ανανέωση – Αυτός λέει το «ναι» μετά τον Κοστίνια - Real.gr

Μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον Κοστίνια ως το 2029, ο Ολυμπιακός προχωράει στην επόμενη κίνησή του για τη διασφάλιση του βασικού του κορμού, βάζοντας πλώρη για την ανανέωση του Λορέντσο Πιρόλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απομένουν πλέον τα τυπικά για το νέο συμβόλαιο με τον Ιταλό στόπερ! Ο Ιταλός στόπερ, του οποίου το υπάρχον συμβόλαιο με τους Πειραιώτες εκπνέει το 2027, θα απαντήσει θετικά στο νέο deal με την ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο Πιρόλα στα 23 του έχει καταγράψει 44 αγώνες στους Πειραιώτες και η κορούλα του γεννήθηκε στην Αθήνα προ ημερών.

Ο αμέσως επόμενος που θα ακολουθήσει είναι ο Έσε, αλλά μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Εξελίξεις επί των νέων συμβολαίων αναμένονται και για τους Τσικίνιο, Ζέλσον και Ελ Κααμπί.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr