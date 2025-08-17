Έξι μετάλλια για τα ελληνικά κουπιά - Real.gr

Με απολογισμό τρία χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο, καθώς και μία 4η θέση επιστρέφουν τα ελληνικά κουπιά από το ανοιχτό Πρωτάθλημα Λιθουανίας ανδρών/γυναικών που ολοκληρώθηκε στο Τρακάι. Το ανοιχτό Πρωτάθλημα Λιθουανίας αποτέλεσε προετοιμασία για τους Έλληνες κωπηλάτες ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας στη Σαγκάη τον Σεπτέμβριο.

Οι Χριστίνα Μπούρμπου-Μηλένα Κοντού-Ευαγγελία Αναστασιάδου-Ζωή Φίτσιου που μπήκαν για πρώτη φορά μαζί σε βάρκα (τετραπλό σκιφ) σε επίσημο αγώνα… έσπασαν τα χρονόμετρα. Οι τέσσερις Ελληνίδες πρωταθλήτριες πήραν μέρος στο τελικό του τετραπλού σκιφ και τερμάτισαν στην πρώτη θέση με χρόνο 6:37.73 αφήνοντας πολύ πίσω τα δύο πληρώματα των λιθουανικών συλλόγων που τερμάτισαν σε 6:53.06 το 2ο και 7:25.14 το 3ο.

Στον τελικό του σκιφ, ο Στέφανος Ντούσκος πήρε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο με 6:49.45, ο Πέτρος Γκαϊδατζής τη 2η και το ασημένιο με 6:53.58 και ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου την 4η με 6:59.06, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Λιθουανός Μπιελιάουσκας με 6:56.60.

Κατά την πρώτη ημέρα των αγώνων, δηλαδή χθες (16/8), οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ.

Στον τελικό του σκιφ γυναικών στο ανοιχτό πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Τρακάϊ η Χριστίνα Μπούρμπου κατέλαβε τη 2η θέση με 7:27.56 και η Μηλένα Κοντού την 3η με 7:31.60. Πρώτη τερμάτισε η Λιθουανή Σενκούτε σε 7:20.62.