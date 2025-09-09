Eυρωμπάσκετ 2025: Στην τετράδα μετά από 24 χρόνια η Τουρκία με triple double του Σενγκούν - Real.gr

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 τη νικήτρια του αποψινού προημιτελικού (21:00) Λιθουανία-Ελλάδα, την ερχόμενη Παρασκευή (12/9).

Σαφώς ανώτερη της Πολωνίας αποδείχτηκε η Τουρκία, στον πρώτο χρονικά προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 και με νίκη, 91-77, έκανε το επτά στα επτά, για να προκριθεί αήττητη στην τετράδα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ από το 2001, δηλαδή 24 χρόνια μετά, ενώ στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022 οι Τούρκοι είχαν καταλάβει την 10η θέση.

Triple double σημείωσε ο Αλπερέν Σενγκούν, με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ! Από 13 πόντους είχαν οι Λάρκιν και Χαζέρ, 11 πέτυχε ο Σιπαχί και από 10 οι Κορκμάζ, Οσμάν και Οσμανί.

Η 4η του Ευρωμπάσκετ 2022, Πολωνία, δέχτηκε επιμέρους σκορ 27-13 στη 2η περίοδο, από το οποίο δεν κατάφερε να… συνέλθει ποτέ, ολοκληρώνοντας έτσι τη… διαδρομή της στο Ευρωμπάσκετ της Ρίγας, στην προημιτελική φάση. Οι Τούρκοι προσπέρασαν και με +23 (63-40) και παρά την προσπάθεια των Πολωνών να επιστρέψουν με τους Τζόρνταν Λόιντ και Ματέους Πονίτκα, τα τρίποντα των Χαζέρ και Οσμανί μετά το 78-70 σήμαναν και το τέλος των… ονείρων για τους παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Στο β΄ μέρος πήραν μπροστά οι Τζόρνταν Λόιντ και Ματέους Πονίτκα, από την Πολωνία, σημειώνοντας έκαστος από 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77

Ισορροπημένο απόλυτα ήταν το πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου χρονικά προημιτελικού του Ευρωμπάσκετ 2025. Η Τουρκία βασίστηκε στο σκοράρισμα στους Χαζέρ και Οσμανί που είχαν από 5 πόντους, ενώ οι Ντζιέβα και Λόιντ σημείωσαν 6 και 4 αντίστοιχα για την Πολωνία, στο ίδιο διάστημα. Μετά το 19-19 στο 10ο λεπτό, όμως η Τουρκία, με ένα ξέσπασμα και επιμέρους σκορ 20-10 προσπέρασε με +10 για το 39-29. Την «υπογραφή» τους είχαν βάλει οι Αλπερέν Σενγκούν και Τσεντί Οσμάν! Οι Χαζέρ και Σιπαχί έδωσαν προβάδισμα ακόμη και +13ων πόντων στους Τούρκους, για το 43-30, 1:21΄΄ πριν ολοκληρωθεί το α΄ μέρος. Mε τον πάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν να μετρά 10 πόντους και 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα, τον Σιπαχί 8 πόντους και τους Χαζέρ και Οσμάν από 7 πόντους, οι Τούρκοι πήγαν στο +14 (46-32) στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας σημειώσει επιμέρους σκορ 27-13 (!) στη 2η περίοδο. Η Πολωνία «πλήρωνε» τα 11 λάθη της έναντι των μόλις 5 της Τουρκίας, κι ενώ ο Τζόρνταν Λόιντ (8π.) είχε υποπέσει σε 3 λάθη. Ο Ματέους Πονίτκα έκανε «χαμηλή πτήση» στα 16 λεπτά που έμεινε στο παρκέ με 4 πόντους και 3 ασίστ. Πρώτος σκόρερ της Πολωνίας στο πρώτο 20άλεπτο ήταν ο Αλεξάντερ Ντζιέβα με 11 πόντους.

Η Τουρκία δεν απειλήθηκε στην 3η περίοδο και όταν ξέφυγε με 55-37, ο Αλπερέν Σενγκούν είχε ήδη σημειώσει double double με 55-37. Xάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα από τον Φουρκάν Κορκμάζ και δίποντο του Οσμανί, η Τουρκία προσπέρασε για πρώτη φορά με +23 (63-40). Το τρίποντο του Αντρέι Πλούτα και τα καλάθια των Πονίτκα και Σοκολόφσκι είχαν ως αποτέλεσμα ένα σερί 7-0 της Πολωνίας, χάρη στο οποίο μείωσε την τιμή της διαφοράς στους -15 (65-50), 45΄΄ πριν ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο. Αυτό θα ήταν και το σκορ στο 30ό λεπτό, μετά από επιμέρους σκορ 19-18 υπέρ της Τουρκίας.

Ο Σέιν Λάρκιν σημείωσε και τους επτά πρώτους πόντους της Τουρκίας, με την έναρξη της 4ης περιόδου και μέχρι το 72-56. Οι Πολωνοί με τρίποντα, από Πονίτκα και Τζόρνταν Λόιντ, προσπάθησαν να ροκανίσουν τη διαφορά, για το -12 (74-62), δια χειρός Σοκολόφσκι. Και μετά το 76-62 από τον Σέιν Λάρκιν, με 4/4 βολές ο Τζόρνταν Λόιντ μείωσε και στο -10 76-66. Οι Λόιντ και Πονίτκα έφεραν και στο -8 (78-70 την Πολωνία, αλλά οι Χαζέρ και Οσμανί ευστόχησαν σε μεγάλα τρίποντα για το 84-72 της Τουρκίας, με εναπομείναντα χρόνο 2:09΄΄. Ο Πονίτκα ευστόχησε σε τρίποντο (86-75), 1:24΄΄ πριν τη λήξη, ο Μπαλτσερόφσκι έστειλε στη γραμμή των βολών τον Αλπερέν Σενγκούν, με τον ΝΒΑερ των Τούρκων να «γράφει» το 86-72. Η Τουρκία δεν θ’ άφηνε αυτή την ευκαιρία και με τρίποντο του Σιπαχί, ο αγώνας ολοκληρώθηκε (91-77), με ιδανικό τρόπο για την Τουρκία.

ΤΟΥΡΚΙΑ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 13 (1), Χαζέρ 13 (1), Σανλί, Οσμάν 10 (2), Κορκμάζ 10 (2), Σενγκούν 19, Οσμανί 10 (2), Μπόνα 5, Σιπαχί 11 (3), Γιούρτσεβεν

ΠΟΛΩΝΙΑ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Πλούτα 9 (3), Μπαλτσερόφσκι 3, Σοκολόφσκι 13, Λόιντ 19 (1), Πονίτκα 19 (3), Ντζιέβα 11 (3), Γκιέλο, Λαζίνσκι, Ολεϊνιτσακ 3, Ζολνιέρεβιτς