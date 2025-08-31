Eυρωμπάσκετ: Σοκ στη Σερβία με Μπογκντάνοβιτς - Real.gr

Χωρίς τον Μπογκντάν Μπογκντάνοβιτς θα συνεχίσει η εθνική ομάδα της Σερβίας, την προσπάθεια για την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ 2025.

Σοβαρός αποδείχτηκε ο τραυματισμός του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στο παιχνίδι της Σερβίας με την Πορτογαλία.

Ο αρχηγός των Σέρβων τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί σε άλλο ματς στο Ευρωμπάσκετ, όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ!

Πρόκειται για ένα σοβαρό πλήγμα για την ομάδα του Πέσιτς, καθώς ο 33χρονος άσος ήταν ιδιαίτερα πολύτιμος στα μέχρι τώρα παιχνίδια της διοργάνωσης.

