F1: Η «μαύρη» Πρωτομαγιά του 1994 - Όταν «έφυγε» ο Άιρτον Σένα στην πίστα της Ίμολα

Στα δοκιμαστικά της Παρασκευής 29 Απριλίου, ο νεαρός Βραζιλιάνος Ρούμπενς Μπαρικέλο -στη δεύτερη σεζόν του με την Jordan- χτύπησε σε ένα κερμπ και το μονοθέσιο «απογειώθηκε» στη στροφή Variante Bassa, με αποτέλεσμα να χτυπήσει την κορυφή του προστατευτικού τείχους ελαστικών και να «προσγειωθεί», τελικά, ανάποδα. Ο Μπαρικέλο είχε χάσει τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο. Υπέστη κάταγμα στη μύτη και τέθηκε «νοκ άουτ» από τον αγώνα.

«Όταν το ελικόπτερο απογειώθηκε για να μεταφέρει τον Ρούμπενς στο νοσοκομείο, ήμασταν όλοι σίγουροι ότι θα ήταν εντάξει. Η διάθεση ήταν εξαιρετική, τα συγχαρητήρια στο ιατρικό επιτελείο ήταν ευπρόσδεκτα. Το σύστημα είχε δουλέψει και το αποτέλεσμα ήταν χαρμόσυνο». Αυτό έγραψε ο αείμνηστος ιατρικός επικεφαλής της Φόρμουλα Ένα, Σιντ Γουάτκινς, στενός φίλος του Σένα, στο βιβλίο του «Ζωή στο όριο» που εκδόθηκε το 1996.

Μία ημέρα μετά, στις 30 Απριλίου , ήταν η τελευταία περίοδος δοκιμαστικών, πριν από τον αγώνα. Ο Αυστριακός «ρούκι», Ρόλαντ Ρατσενμπέργκερ, έχασε τον έλεγχο της Simtek που οδηγούσε και το μονοθέσιο συγκρούστηκε μετωπικά με έναν τσιμεντένιο τοίχο στη στροφή Villeneuve. Η εμπρός πτέρυγα του μονοθεσίου του είχε πάθει ζημιά, όταν χτύπησε σε ένα κερμπ στον προηγούμενο γύρο, και στη συνέχεια αυτή αποκολλήθηκε ενώ το αυτοκίνητο κινείτο με ταχύτητα περίπου 315 χιλιομέτρων/ώρα, με αποτέλεσμα ο Ρατσενμπέργκερ να μην μπορέσει να στρίψει στη στροφή. Υπέστη κάταγμα στο κρανίο και ο θάνατός του διαπιστώθηκε μόλις διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Μπολόνια.

Ο Σένα, ο οποίος είχε πάει στον τόπο του δυστυχήματος, εμφανίστηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας και ήταν συντετριμένος. Ήταν ο πρώτος θάνατος οδηγού στη Φόρμουλα Ένα σε σχεδόν 12 χρόνια.

«Ο Άιρτον ήταν συγκλονισμένος: Δεν είχε βρεθεί στο παρελθόν κοντά στο θάνατο σε μια πίστα... Τόσα πολλά ατυχήματα στα προηγούμενα 12 χρόνια, τόσοι πολλοί σοβαροί τραυματισμοί, αλλά κανείς δεν είχε χαθεί... Ο Άιρτον "έσπασε" κι έκλαψε πάνω στον ώμο μου». - Γουάτκινς.

Ο Γουάτκινς διηγείται πώς μίλησε στον Σένα μετά τον θάνατο του Ρατσενμπέργκερ: «Αϊρτον, γιατί δεν αποσύρεσαι από τον αγώνα αύριο; Δεν νομίζω ότι πρέπει να τρέξεις. Στην πραγματικότητα, γιατί δεν τα παρατάς εντελώς; Τι άλλο πρέπει να κάνεις;... Παράτα τα και πάμε για ψάρεμα».

Ο Βραζιλιάνος απάντησε: «Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, πάνω στα οποία δεν έχουμε κάποιον έλεγχο. Δεν μπορώ να εγκαταλείψω, πρέπει να συνεχίσω».

Πριν από τον αγώνα είχε συμφιλιωθεί με τον παλιό αντίπαλό του, Αλέν Προστ (σ.σ. ο οποίος είχε τότε αποχωρήσει από την ενεργό δράση). «Μου λείπεις» του είπε ο Σένα.

Στη συνέχεια ο Βραζιλιάνος πήρε θέση στην εκκίνηση, έχοντας την "pole position", ενώ δίπλα του στην πρώτη σειρά βρισκόταν ο Σουμάχερ.

Η Benetton του Φινλανδού Τζέι Τζέι Λέχτο μένει σταματημένη στην εκκίνηση. Οι περισσότεροι από τους οδηγούς που βρίσκονται πίσω του καταφέρνουν να αποφύγουν το μονοθέσιο, αλλά η Lotus του Πορτογάλου Πέδρο Λάμι χτυπά την Benetton στο πίσω μέρος της. Κανείς οδηγός δεν έπαθε κάτι, αλλά εννέα άτομα τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια της σύγκρουσης.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ξανά στη Φόρμουλα Ένα την προηγούμενη χρονιά, βγήκε στην πίστα για πέντε γύρους, με αποτέλεσμα να πέσουν οι θερμοκρασίες των ελαστικών, και στη συνέχεια ο αγώνας άρχισε ξανά, με τον Σένα στην πρωτοπορία.

Στον δεύτερο γύρο μετά την επανέναρξη, η Williams του Σένα βγήκε από την πίστα στη στροφή Tamburello με ταχύτητα περίπου 310 χιλιομέτρων/ώρα και χτύπησε σε έναν τσιμεντένιο τοίχο. Ο αγώνας σταμάτησε αμέσως και τα μονοθέσια επέστρεψαν στα πιτς.

Ο Σένα απεγκλωβίστηκε από το μονοθέσιό του, έχοντας τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι, και διακομίσθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Ο αγώνας άρχισε εκ νέου 37 λεπτά μετά το συμβάν και τη νίκη πανηγύρισε ο Σουμάχερ. Δεν υπήρξε άνοιγμα σαμπάνιας στο βάθρο.

Στις 18:40 ώρα Ιταλίας, σχεδόν 2,5 ώρες αργότερα, ανακοινώθηκε ότι ο Σένα είχε πεθάνει...

Ο Αυστριακός Νίκι Λάουντα συνόψισε το «μαύρο» Σαββατοκύριακο: «Ο Θεός είχε το χέρι του πάνω από τη Φόρμουλα Ένα για πολύ καιρό. Αυτό το Σαββατοκύριακο, απομάκρυνε το χέρι του».

