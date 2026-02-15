FA Cup: Πρόκριση... δια περιπάτου η Άρσεναλ - Real.gr

Λιγότερο από μισή ώρα στο πρώτο ημίχρονο χρειάστηκε η Άρσεναλ για να πετύχει τέσσερα γκολ επί της Γουίγκαν και με το τελικό 4-0 να προκριθεί... δια περιπάτου στους «16» του FA Cup.

Μαντουέκε (11΄), Μαρτινέλι (18′), Χαντ (αυτ. 23΄) και Γκαμπριέλ Ζεσούς (27΄).

Νωρίτερα, είχαν προκριθεί όλα τα φαβορί. Πιο δύσκολα η Λιντς, η οποία χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να πάρει το «εισιτήριο» εις βάρος της Μπέρμιγχαμ με 4-2 (ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 1-1).

Γουλβς και Σάντερλαντ προκρίθηκαν με το ίδιο σκορ (1-0) επί των Γκρίμσμπι και Όξφορντ, ενώ η Φούλαμ επίσης δύσκολα πέρασε το εμπόδιο της Στόουκ με 2-1.