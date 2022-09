FA: Κατηγόρησε τον Ρονάλντο για ανάρμοστη συμπεριφορά

Ο Ρονάλντο, ζήτησε συγγνώμη από τον 14χρονο οπαδό μέσω των social media μετά το περιστατικό, το οποίο έγινε μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ με 1-0 στο «Γκούντισον Παρκ» τον Απρίλιο.

Cristiano Ronaldo smashed someone’s phone after the game against Everton.?? pic.twitter.com/QQLEP4bqbS