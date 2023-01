Φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 5 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Η αγορά, η οποία προσελκύει τώρα πλούσιους συλλέκτες και επενδυτές από όλο τον κόσμο, είδε το ρεκόρ δημοπρασίας της να καταρρίπτεται δύο φορές το 2022: Τον Μάιο, μια φανέλα του αρχηγού της Αργεντινής Ντιέγκο Μαραντόνα που φορούσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 1986, αγοράστηκε για 9,3 εκατομμύρια δολάρια. Τον Σεπτέμβριο, μια φανέλα με το Νο 23 των Σικάγο Μπουλς, του Μάικλ Τζόρνταν, που φορέθηκε κατά την τελευταία του νίκη στο ΝΒΑ το 1998, έφτασε τα 10,1 εκατομμύρια δολάρια.

Coming to auction this February, Sotheby’s is pleased to announce the sale of Kobe Bryant’s game-worn and signed Los Angeles Lakers jersey from his only MVP season in what is set to become the most valuable jersey of Kobe's to ever appear at auction. pic.twitter.com/wHmWZHfOxa