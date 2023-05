Φέγενορντ: Ντελίριο στο Ρότερνταμ για το 16ο πρωτάθλημα - Το «μυθικό» πανό 550 μ. που σήκωσαν οι οπαδοί στο «Ντε Κάιπ» - ΒΙΝΤΕΟ

Οι οπαδοί της φρόντισαν να κάνουν κάτι το εκπληκτικό την Κυριακή και να σπάσουν κάθε ρεκόρ στην Ολλανδία.

Ο λόγος για το πανό που σήκωσαν πριν την έναρξη του αγώνα με την Γκο Αχεντ Ιγκλς (3-0) το οποίο είχε μήκος 550 μέτρα και έπιανε περιμετρικά σχεδόν όλο το De Kuip καθώς μόνο ένα μέρος του γηπέδου έμεινε ακάλυπτο.

Το αποτέλεσμα όπως φαίνεται στο βίντεο ήταν εκπληκτικό.

Feyenoord fans prepared their tifo yesterday, ahead of their match this afternoon ?????? pic.twitter.com/VXnRAedX32