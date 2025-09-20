Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ για δύο χρόνια - Real.gr

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε (20/9) την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκραντ Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Τάκερ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη, προερχόμενος από το NBA, όπου σε 305 παιχνίδια κανονικής διάρκειας, είχε 9.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ με τους λος Άντζελες Λέικερς, τους Γιούτα Τζαζ και τους Σικάγο Μπουλς.

Με τους Λέικερς αναδείχθηκε πρωταθλητής το 2020.