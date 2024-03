«Φέρτε μας το ευρωπαϊκό...»: Αποθεωτική υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος» για την αποστολή του Ολυμπιακού - Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Αποθεωτική υποδοχή επιφύλαξαν τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οπαδοί του Ολυμπιακού που βρέθηκαν εκεί για να υποδεχθούν τους ερυθρόλευκους μετά την επική πρόκριση στους 8 του Conference League το βράδυ της Πέμπτης.

Οι παίχτες του Ολυμπιακού πνίγηκαν στις αγκαλιές των ερυθρόλευκων οπαδών που ήθελαν να τους επιβραβεύσουν για την τεράστια νίκη με 6-1 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ που έφερε την ομάδα του Πειραιά στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

«Ολυμπιακός» και «φέρτε μας το ευρωπαϊκό» ήταν τα συνθήματα που δόνησαν το αεροδρόμιο με τους οπαδούς να αποθεώνουν και κάθε έναν από τους ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε σε δηλώσεις του επισήμανε για την πρόκριση ότι «παλέψαμε σκληρά και ναι το περιμέναμε».

«Απίστευτη πρόκριση, συγχαρητήρια σε όλους, πιστεύουμε στην ομάδα μας και το αποδείξαμε. Είμαστε χαρούμενοι, πετύχαμε μια τεράστια πρόκριση και ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας υποδεχθεί» είπε από την πλευρά του ο Κώστας Φορτούνης.

Όσο για το γκολ που πέτυχε είπε ότι «ήμουν σίγουρος ότι θα το βάλω με το που έκανα το κοντρόλ».

Μετά το φινάλε του αγώνα οι παίκτες του Ολυμπιακού έγιναν ένα κουβάρι πανηγυρίζοντας ενώ έτρεξαν στους 300 οπαδούς τους για να τους χειροκροτήσουν και να τους αφιερώσουν την πρόκριση.

Τα πρόσωπα της βραδιάς ήταν δύο! Ο ένας ο Ελ Κααμπί ο οποίος πέτυχε 2 από τα 6 γκολ και ο άλλος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός είχε τα γενέθλιά του και τα γιόρτασε με την ψυχή του!

Ο προπονητής που οδήγησε πριν από λίγους μήνες στην κατάκτηση του 7ου Europa League την Σεβίλλη έκλεισε τα 63 και ονειρεύεται να φτάσει στην κορυφή του Conference League και με τον Ολυμπιακό.

Μετά το παιχνίδι όλοι οι παίκτες έτρεξαν στον Βάσκο για να του ευχηθούν ενώ δεν γλίτωσε το εορταστικό... μπουγέλο στα αποδυτήρια!

Εκεί οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού γιόρτασαν σαν παιδιά και έλαβαν και βιντεοκλήση για συγχαρητήρια από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχάρη μέσω βιντεοκλήσης τους παίκτες του και εν συνεχεία ανέβασε το μήνυμά του στα social media.

Αναλυτικά το μήνυμα του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Μια θρυλική βραδιά, μια ιστορική νίκη πρόκριση!

Συγχαρητήρια σε όλους! Αυτός είναι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας, αυτή είναι η μεγάλη μας αγάπη, η πειραιώτικη ψυχή μας! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! NEVER EVER GIVE UP!

DREAM, LOVE, CREATE , FIGHT, SURVIVE, WIN»

Ο Ροντινέι δεν σταμάτησε να χορεύει σάμπα ενώ ρυθμό, όπως και στο γήπεδο, έδινε ο Ποντένσε. Το "είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό" δονούσε τα αποδυτήρια αλλά και το Πασαλιμάνι όπου έσπευσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού για να γιορτάσουν την πρόκριση.

Μία από τις μεγαλύτερες βραδιές στην ευρωπαϊκή ιστορία των ελληνικών ομάδων, γράφτηκε στην Μπάτσκα Τοπόλα της Σερβίας.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε 6-1 την τυπικά γηπεδούχο Μακάμπι Τελ Αβίβ στην παράταση και έγινε η πρώτη ομάδα στα χρονικά των ευρωπαϊκών κυπέλλων που ανατρέπει διαφορά τριών γκολ εντός έδρας ήττας, αφού είχε χάσει 4-1 στο «Καραϊσκάκης». Έτσι, η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στους «8» του Europa Conference League.

Τα γκολ των θριαμβευτών πέτυχαν οι Ποντένσε (10΄), Φορτούνης (36΄), Ελ Κααμπί (45+3΄, 65΄), Γιόβετιτς (93΄), Ελ Αραμπί (104΄) ενώ για τους Ισραηλινούς σκόραρε με πέναλτι ο Ζαχάβι στο 57΄. Ένα πρώτο ημίχρονο βγαλμένο απο τα πιο τρελά όνειρα των φίλων του Ολυμπιακού!

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατάφεραν μέσα σε 45 λεπτά να διαγράψουν το 1-4 του πρώτου αγώνα και να αρχίσουν να ονειρεύονται τη μεγαλύτερη ανατροπή στην Ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στο 10΄ ο Ποντένσε με σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα «δοκάρι και μέσα» δίνοντας το έναυσμα για το μεγάλο «μπαμ»!

Στο 25΄ ο Ελ Κααμπί έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Μισπάτι να πραγματοποιεί εκπληκτική επέμβαση. Στο 36΄ ο Ποντένσε έκλεψε τη μπάλα και έβγαλε μπαλιά «πάρε-βάλε» στον Κώστα Φορτούνη ο οποίος έγραψε το 0-2. Και στις καθυστερήσεις (45+3΄) ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά μετά από σέντρα ακριβείας του Ποντένσε έφερε το ζευγάρι στα ίσια.

Έμενε ακόμα ένα ημίχρονο, ενώ η Μακάμπι έμοιαζε εντελώς αποσυντονισμένη. Το σοκ ήταν απίστευτο για τους Ισραηλινούς που πίστεψαν ότι η ρεβάνς θα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Στο 57΄ ο Κανιτσόβσκι βρέθηκε σε θέση βολής και ο Ρέτσος τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή.

Ο Ζαχάβι ανέλαβε την εκτέλεση μειώνοντας σε 3-1.Στο 65΄ από σέντρα του Ορτέγκα, ο Ελ Κααμπί με εκπληκτικό «ψαλίδι» πέτυχε το γκολ της βραδιάς, ισοφαρίζοντας ξανά το σκορ του πρώτου αγώνα. Τα πάντα πλέον κρέμονταν σε μία κλωστή και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιόβετιτς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του έφυγε ελάχιστα άουτ.

Έτσι, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, με το «καλησπέρα» (93΄) ο Γιόβετιτς έγραψε από κοντά το 1-5 μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και πλέον ο «Θρύλος» κρατούσε την πρόκριση στα χέρια του.

Τη σιγούρεψε στην εκπνοή του ημιχρόνου της παράτασης (104΄) με τον Μασούρα να δέχεται εκπληκτική κάθετη του Έσε και στη συνέχεια να περνάει στον Ελ Αραμπί ο οποίος απλώς την «έσπρωξε» στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία και θα είναι παρών το μεσημέρι (15:00) στην κλήρωση των προημιτελικών και των ημιτελικών, πριν από το μεγάλο ραντεβού της 29ης Μαϊου στην OPAP Arena.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ρόμπι Κιν): Μισπάτι, Σαχάρ (91΄ Αβ. Κοέν), Ναχμίας, Σαμπορίτ, Ρεβίβο (113΄ Νταβιτζάτζα), Πέρετζ, φαν Όβερεεμ (74΄ Τούργκεμαν), Κανιτσόβσκι, Ντάβιντα, Μίλσον (16΄λ.τρ. Μπίτον, 108΄ Μποντόσο), Ζαχάβι (108΄ Γιον. Κοέν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (106΄ Κίνι), Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Όρτα (82΄ Γιόβετιτς), Φορτούνης (95΄ Μασούρας), Ποντένσε (103΄ Ιμπόρα), Ελ Κααμπί (88΄ Ελ Αραμπί)