Φεύγει από την Ρόμα ο Ντιμπάλα - Συμφώνησε με γνώριμο πρόσωπο του Ολυμπιακού

Πρόκειται για μια μεταγραφή που ουδείς φανταζόταν, όμως τα 15 εκατ. ευρώ ετησίως που προσφέρουν οι Άραβες στον άλλοτε σταρ της Γιουβέντους ήταν αρκετά για να τον πείσουν, ενώ υπενθυμίζουμε πως στην ίδια ομάδα αγωνίζονται πλέον και οι Ομπαμεγιάνγκ και Νάτσο.

Τέλος, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τονίζει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στους Άραβες και την Ρόμα, αφού η ρήτρα των 12 εκατ. ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή εξέπνευσε τον Ιούλιο.

?????? Saudi side Al Qadsiah are closing in on agreement with Paulo Dybala on three year contract.

Salary and contract terms agreed, final details discussed.

Talks still ongoing between AS Roma and Al Qadsiah as €12m release clause is NO longer valid, expired in July. pic.twitter.com/LHwnIPIidm