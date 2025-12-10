FIBA Europe Cup: Με κυριαρχική εμφάνιση «λύγισε» την Πριέβιντζα ο ΠΑΟΚ (101-70) - Real.gr

Την επιτυχία του ΠΑΟΚ ‘υπέγραψε’ ο Κλίβελαντ Μέλβιν (27 πόντοι, με 5/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ). Ξεχώρισαν , επίσης, οι Τόμας Ντίμσα (16 πόντοι, με 3/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μάρβιν Τζόουνς (14 πόντοι).

‘Υπερηχητικός’ ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε, με επιβλητικό τρόπο, απόψε, στο PAOK Sports Arena, στην έναρξη της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup, την Πριέβιντζα, με 101-70. Παιχνίδι στο οποίο είχε θεατή, από τα επίσημα του γηπέδου, τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Τέλη Μυστακίδη, αλλά και από θέση κοντά στον πάγκο, το νέο μεταγραφικό του απόκτημα, τον Αμερικανό γκαρντ, Μπριν Ταϊρί.

Πρώτος σκόρερ για τους Σλοβάκους ήταν ο Τζο Τουσάντ (16 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70

Αποδοτικότερη, με την εκκίνηση της αναμέτρησης, η Πριέβιντζα, η οποία, έχοντας επιθετικές αιχμές τους Τόλμπερτ, Τουσάντ, Αλίχοντζιτς, προηγήθηκε στο 3’ με 4-10.

«Βομβαρδίζοντας» από τα 6.75 με τους Μέλβιν, Περσίδη, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε (4’ 10-10), οι Σλοβάκοι, εντούτοις, ξέφυγαν εκ νέου με +6 (8’ 15-21), απόσταση την οποία, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, έστειλαν στο +8 (19-27).

Κάπου εκεί… «όπλισε» δυναμικά ο Μέλβιν, η… δράση του οποίου έδωσε επιμέρους 14-5 στον «Δικέφαλο», με το οποίο έγινε αφεντικό στο παρκέ στο 15’ με 33-32. Διαφορά που πήγε στο 17’ στο +5 (43-38) και στο 26’ -με τους Περσίδη, Ντίσμα, Τζόουνς, να εκτελούν και τον Τζάκσον να δημιουργεί- στο +13 (66-53).

Τρία λεπτά αργότερα οι Μέλβιν, Τζόουνς, έδωσαν στον ΠΑΟΚ «αέρα» 15 πόντων (74-59). Στο 33’ ο «Δικέφαλος»… εκτοξεύθηκε στο +23 (84-61) και «καθάρισε» με το ματς.

Στο 39’ ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +35 (101-66)

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 27 (5), Κόνιαρης 10 (1), Σλαφτσάκης 2, Ζάρας 3 (1), Τζάκσον 9, Τζόουνς 14, Περσίδης 11 (3), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 9, Ντίμσα 16 (3).

ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ (Γκάρεθ Μάρεϊ): Τόλμπερτ 11 (1), Τόμας 8 (2), Νόβακ 9 (2), Γιας, Τουσάντ 16 (3), Σμιθ 12, Μάρινγκ, Αλίχοντζιτς 10, Λιούις, Ζέλιζνακ 4.

Στα αποδυτήρια ο Μυστακίδης μετά το ΠΑΟΚ-Πριέβιντζα

Εμφανώς ικανοποιημένος από την αποψινή, πρώτη, ‘γεύση’ που πήρε στο PAOK Sports Arena και τη νίκη που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ, στην έναρξη της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup, απέναντι στην Πριέβιντζα, αποχώρησε από το γήπεδο, ο Τέλης Μυστακίδης.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι από τα επίσημα του σταδίου, με την ολοκλήρωση του ματς, πήγε στα αποδυτήρια της ομάδας, έδωσε εύσημα στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για τη νίκη, επισημαίνοντας, εμφατικά, πως η παρουσία του στον ΠΑΟΚ είναι για τους βοηθήσει.

«Αρχίσαμε τη νέα εποχή στον ΠΑΟΚ με νίκη και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ο νέος ιδιοκτήτης ήρθε στα αποδυτήρια, μας μίλησε και ήταν ωραίο το συναίσθημα. Ίσως η παρουσία του να προκάλεσε λίγη πίεση σε μένα και τους παίκτες. Υπάρχει και ένας νέος πρόεδρος την ομάδα (Νίκος Βεζυρτζής), τον οποίο θυμάμαι από την εποχή που αγωνιζόμουν», σχολίασε για την παρουσία του Τέλη Μυστακίδη στα αποδυτήρια ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Γιούρι Ζνοβντς.

Στην κίνηση του Τέλη Μυστακίδη εστίασε εμφατικά και ο κορυφαίος στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, Κλίβελαντ Μέλβιν, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι σημαντικό που ένας ισχυρός επιχειρηματίας είναι κοντά μας. Είμαστε χαρούμενοι που συνδυάσαμε την παρουσία του στο γήπεδο με νίκη μας. Μας μίλησε θερμά, ελπίζουμε να έρθει να μας δει ξανά».