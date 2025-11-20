FIBA Europe Cup: Οι όμιλοι στη φάση των «16» - Real.gr

Quantcast
FIBA Europe Cup: Οι όμιλοι στη φάση των «16»

03:00, 20/11/2025
Η σύνθεση της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup 2025-26 οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της Κανονικής Περιόδου.

Οι νικητές των 10 ομίλων πλαισιώθηκαν από τις έξι καλύτερες δεύτερες ομάδες, ώστε να συμπληρωθεί το σύνολο των 16 ομάδων που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Μούρθια, Ρόστοκ Σίγουλβς, Τρεφλ Σοποτ, Τσεντεβίτα, Ντιναμό Σάσαρι και Σαραγόσα είχαν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους ως πρωτοπόροι των ομίλων πριν από την τελευταία αγωνιστική, ενώ στη συνέχεια τις πρώτες θέσεις «κλείδωσαν» και οι Οραντέρα, Παλακανέστρο Ρετζιάνα, ΠΑΟΚ και η πρωταθλήτρια Μπιλμπάο.

Παράλληλα, Περιστέρι, Πριεβίντζα, Αλίαγα, Σπόρτινγκ, Σομπατέλι και KK Μπόσνα ήταν οι ομάδες που προκρίθηκαν ως δεύτερες.

Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στον 13ο όμιλο απέναντι σε Μπιλμπάο (Ισπανία), Πριεβίντζα (Σλοβακία) και Σπόρτινγκ (Πορτογαλία), ενώ το Περιστέρι στον 14ο με Ντιναμό Σάσαρι (Ιταλία), Σαραγόσα (Ισπανία) και Αλίαγα (Τουρκία).

Οι νέοι όμιλοι στη φάση των «16»:

11ος όμιλος: Μούρθια (Ισπανία), Ροστοκ Σίγουλβς (Γερμανία), Τρεφλ Σοποτ (Πολωνία), Σομπατέλι (Ουγγαρία)
12ος όμιλος: Οραντέα (Ρουμανία), Τσεντεβίτα (Κροατία), Ρετζιάνα (Ιταλία), KK Μπόσνα (Βοσνία)
13ος όμιλος: Μπιλμπάο (Ισπανία), ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ), Πριεβίντζα (Σλοβακία), Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)
14ος όμιλος: Ντιναμό Σάσαρι (Ιταλία), Σαραγόσα (Ισπανία), ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΕΛΛΑΔΑ), Αλίαγα (Τουρκία)

