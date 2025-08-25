FIBA: Τιμωρία σε επτά παίκτες μετά τη σύρραξη στο Δομινικανή Δημοκρατία–Αργεντινή - Real.gr

Οι ποινές φτάνουν μέχρι και αποκλεισμό δύο αγωνιστικών.

Τέσσερις παίκτες της Δομινικανής Δημοκρατίας και τρεις της Αργεντινής τιμωρήθηκαν τη Δευτέρα με ποινές που φτάνουν έως και τους δύο αγώνες αποκλεισμού, λόγω της συμμετοχής τους στη σύρραξη που ξέσπασε στο φινάλε της αναμέτρησης των δύο ομάδων την Κυριακή στη Μανάγκουα.

Ο Δομινικανός φόργουορντ Ντέιβιντ Τζόουνς και ο Αργεντινός σέντερ Γκονσάλο Μπρεσάν τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές, ενώ άλλοι δύο παίκτες από κάθε ομάδα αποκλείστηκαν για έναν αγώνα, και ένας ακόμη παίκτης της Δομινικανής Δημοκρατίας με αναστολή μιας αγωνιστικής, όπως ανακοίνωσε η FIBA.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν πρόστιμα στις δύο ομοσπονδίες:

20.000 ελβετικά φράγκα (21.340 ευρώ) στη Δομινικανή Δημοκρατία

10.000 φράγκα στην Αργεντινή

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Πάμπλο Πριτζιόνι, επίσης τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 2.000 φράγκων.

Τα επεισόδια, πρωτοφανούς έντασης, ξέσπασαν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, τον οποίο κέρδισε η Δομινικανή Δημοκρατία με 84-83, στο πλαίσιο του AmeriCup. Πολλοί παίκτες και μέλη των πάγκων των δύο ομάδων αντάλλαξαν γροθιές και σπρωξίματα εντός του παρκέ.

Η αιτία της σύρραξης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, με τη FIBA να ανακοινώνει πως οι έρευνες συνεχίζονται για πιθανές επιπλέον κυρώσεις.