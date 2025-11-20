Quantcast
FIFA: Άνοδος δύο θέσεων για την Ελλάδα - Real.gr
real player

FIFA: Άνοδος δύο θέσεων για την Ελλάδα

23:59, 20/11/2025
FIFA: Άνοδος δύο θέσεων για την Ελλάδα

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Άνοδο δύο θέσεων σημείωσε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη της FIFA, και βρέθηκε στην 46η θέση του κόσμου, συγκεντρώνοντας πλέον 1.480 βαθμούς, λόγω της νίκης επί της Σκωτίας και της ισοπαλίας με τη Λευκορωσία στα τελευταία ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει σταθερή η Ισπανία, ενώ η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι κέρδισε δύο θέσεις και μπήκε ξανά στην πρώτη πεντάδα, ενώ η Ιταλία είναι πλέον εκτός Top 10.

Η πρώτη 10άδα έχει ως εξής:

  1. Ισπανία 1.877,18 βαθμοί
  2. Αργεντινή 1.873,33
  3. Γαλλία 1.870
  4. Αγγλία 1.834,12
  5. Βραζιλία 1.760,46
  6. Πορτογαλία 1.760,38
  7. Ολλανδία 1.756,27
  8. Βέλγιο 1.730,71
  9. Γερμανία 1.724,15
  10. Κροατία 1.716,88

46. ΕΛΛΑΔΑ 1.490,38

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Ρωσία: Η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» για τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου

Ρωσία: Η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» για τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου

15:15 21/11
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα του 112 σε Ιωάννινα, Ζηρό, Πρέβεζα

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα του 112 σε Ιωάννινα, Ζηρό, Πρέβεζα

15:14 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved