FIFA: Άνοδος δύο θέσεων για την Ελλάδα - Real.gr

Άνοδο δύο θέσεων σημείωσε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη της FIFA, και βρέθηκε στην 46η θέση του κόσμου, συγκεντρώνοντας πλέον 1.480 βαθμούς, λόγω της νίκης επί της Σκωτίας και της ισοπαλίας με τη Λευκορωσία στα τελευταία ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει σταθερή η Ισπανία, ενώ η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι κέρδισε δύο θέσεις και μπήκε ξανά στην πρώτη πεντάδα, ενώ η Ιταλία είναι πλέον εκτός Top 10.

Η πρώτη 10άδα έχει ως εξής:

Ισπανία 1.877,18 βαθμοί Αργεντινή 1.873,33 Γαλλία 1.870 Αγγλία 1.834,12 Βραζιλία 1.760,46 Πορτογαλία 1.760,38 Ολλανδία 1.756,27 Βέλγιο 1.730,71 Γερμανία 1.724,15 Κροατία 1.716,88

…

46. ΕΛΛΑΔΑ 1.490,38