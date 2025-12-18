Quantcast
FIFA: Έτοιμη να... επανεντάξει τη Ρωσία από το 2026 - Real.gr
real player

FIFA: Έτοιμη να… επανεντάξει τη Ρωσία από το 2026

19:15, 18/12/2025
FIFA: Έτοιμη να… επανεντάξει τη Ρωσία από το 2026

Μετά από τέσσερα χρόνια πλήρους απουσίας από τον αγωνιστικό αθλητισμό, η FIFA είναι έτοιμη να...επανεντάξει τη Ρωσία από το 2026, με αφορμή το τουρνουά U15, που ανακοίνωσε χθες (17/12) στο συμβούλιό της, στην Ντόχα

Όπως αναφέρει το «The Athletic», η επιστροφή δεν είναι ακόμη επίσημη, αλλά έχει έρθει πιο κοντά με την ανακοίνωση της FIFA για τη νέα διοργάνωση που θα είναι «ανοιχτή σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη», χωρίς να υπάρχει βέτο για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οι οποίες αποκλείστηκαν από τις διοργανώσεις αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η διοργάνωση κάτω των 15 ετών που ανακοινώθηκε από τη FIFA θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το 2026 για το ανδρικό τουρνουά, ενώ το γυναικείο τουρνουά θα διεξαχθεί το 2027.

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, σε μια ανάρτηση στο Instagram, δήλωσε την «υποστήριξή» του στη συμμετοχή Ρώσων αθλητών, και «ειδικά νέων αθλητών», σε αθλητικές εκδηλώσεις, ανεξάρτητα από την πολιτική κατάσταση στη χώρα τους.

Και πρόσθεσε: «Ο αθλητισμός προσφέρει μια πύλη προς την ελπίδα και έναν τρόπο να δείξουμε ότι όλοι οι αθλητές μπορούν να σέβονται τους ίδιους κανόνες και ο ένας τον άλλον».

Η επίσημη θέση της UEFA, ωστόσο, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο, είναι να δεχθεί ξανά ρωσικούς συλλόγους στις διεθνείς διοργανώσεις της μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων και την επίβλεψη των διοργανώσεων, θα συνεδριάσει ξανά τον Φεβρουάριο του 2026, αναφέρει η ιαλική εξειδικευμένη ιστοσελίδα calcioefinanza.

Επίσης, αθλητικές ομοσπονδίες-επιτροπές, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), δείχνουν όλο και πιο πρόθυμες να ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Σκληρά μπλόκα μέχρι τις γιορτές

Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Σκληρά μπλόκα μέχρι τις γιορτές

16:47 18/12
Νέα ένταση στη Βουλή ανάμεσα σε Λαζαρίδη-Κωνσταντοπούλου: «Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις»-«Προσέξτε τι λέτε»

Νέα ένταση στη Βουλή ανάμεσα σε Λαζαρίδη-Κωνσταντοπούλου: «Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις»-«Προσέξτε τι λέτε»

18:30 18/12
Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη Belharra – Δένδιας: Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του ελληνισμού

Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη Belharra – Δένδιας: Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του ελληνισμού

16:27 18/12
Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

13:36 18/12
«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

18:45 18/12
Μιχάλης Χουρδάκης: «Είμαι διαθέσιμος να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου της Ψερίμου» - Η επιστολή στον υπουργό Υγείας

Μιχάλης Χουρδάκης: «Είμαι διαθέσιμος να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου της Ψερίμου» - Η επιστολή στον υπουργό Υγείας

17:22 18/12
Αλβανία: Χαμός στο κοινοβούλιο με συγκρούσεις και φωτοβολίδες για την υπόθεση διαφθοράς της αντιπροέδρου - BINTEO

Αλβανία: Χαμός στο κοινοβούλιο με συγκρούσεις και φωτοβολίδες για την υπόθεση διαφθοράς της αντιπροέδρου - BINTEO

15:51 18/12
Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

11:29 18/12

Ροή Ειδήσεων

Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα...»

Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα...»

20:08 18/12
ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα

ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα

20:01 18/12
Ευγενία Σαμαρά, Λάμπρος Φισφής και Βασίλης Μαυρογεωργίου γίνονται μέρος της πιο φωτεινής χριστουγεννιάτικης πρωτοβουλίας – Mε τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ κάνουμε πραγματικότητα τις χριστουγεννιάτικες ευχές παιδιών που έχουν ανάγκη

Ευγενία Σαμαρά, Λάμπρος Φισφής και Βασίλης Μαυρογεωργίου γίνονται μέρος της πιο φωτεινής χριστουγεννιάτικης πρωτοβουλίας – Mε τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ κάνουμε πραγματικότητα τις χριστουγεννιάτικες ευχές παιδιών που έχουν ανάγκη

19:45 18/12
ΕΟΔΥ: 99 νέες εισαγωγές με κορωνοϊό και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης

ΕΟΔΥ: 99 νέες εισαγωγές με κορωνοϊό και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης

19:30 18/12
FIFA: Έτοιμη να... επανεντάξει τη Ρωσία από το 2026

FIFA: Έτοιμη να... επανεντάξει τη Ρωσία από το 2026

19:15 18/12
Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

19:07 18/12
Πηγές υπουγείου Αγροτικής Ανάπτυξης: Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας

Πηγές υπουγείου Αγροτικής Ανάπτυξης: Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας

19:03 18/12
«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

18:45 18/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved