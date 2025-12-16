FIFA The Best 2025: Κυριαρχία της Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφαία ενδεκάδα για τη χρονιά που φεύγει - Real.gr

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η απόλυτη κυρίαρχος τη χρονιά που φεύγει και στις βραβεύσεις, FIFA The Best 2025, καθώς εκτός απ’ τον καλύτερο ποδοσφαιριστή (Ουσμάν Ντεμπελέ), είχε και 6 παίκτες της στην κορυφαία ενδεκάδα για το 2025.

Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ενώ η αμυντική γραμμή συγκροτήθηκε από τους Ασράφ Χακίμι, Γουίλιαν Πάτσο, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Νούνο Μέντες. Στη μεσαία γραμμή ήταν οι Τζουντ Μπέλινχαμ, Βιτίνια, Πέδρι και Κόουλ Πάλμερ, με το επιθετικό δίδυμο να αποτελείται από τους Λαμίν Γιαμάλ και Ουσμάν Ντεμπελέ.

Κορυφαίος προπονητής για το 2025 αναδείχθηκε ο Λουίς Ενρίκε της Παρί, κατακτώντας μαζί της το τρεμπλ και συμμετέχοντας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η καλύτερη ενδεκάδα γυναικών για το 2025 αποτελείται από τις: Χάμπτον, Μπρονζ, Γουίλιαμσον, Παρέδες, Μπατλ, Μπονματί, Γκιγιάρο, Πίνα, Καλντεντέι, Πουτέγιας και Ρούσο.