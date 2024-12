FIFA: Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα των αγώνων του Μουντιάλ συλλόγων 2025 - ΦΩΤΟ

Το «MetLife Stadium» στη Νέα Υόρκη του Νιου Τζέρσεϋ δεν θα ...δει μόνο να υψώνεται το νέο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA την Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025, αλλά θα φιλοξενήσει επίσης τους δύο ημιτελικούς και έναν από τους προημιτελικούς.

«Οι δρόμοι για τις 32 ομάδες έχουν καθοριστεί και τώρα ξέρουμε ποια ώρα και πού, ανάμεσα σε 12 γήπεδα κορυφαίας κατηγορίας, θα απολαύσουμε τις 48 συναρπαστικές αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων. Μαζί με άλλους 15 αγώνες στη φάση νοκ άουτ, αυτό το πρόγραμμα αγώνων θέτει 63 αγώνες στο ημερολόγιο κάθε φίλαθλου ποδοσφαίρου, όσων ζουν στις ΗΠΑ, ταξιδεύουν από το εξωτερικό σε αυτές τις όμορφες πόλεις για να υποστηρίξουν τους συλλόγους τους ή παρακολουθούν ζωντανά και δωρεάν από κάθε γωνιά του κόσμου μέσω DAZN και FIFA+.

Αυτό το πρόγραμμα αγώνων είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια λίστα συναρπαστικών αγώνων που αφορούν τους καλύτερους συλλόγους στον κόσμο , δείχνει ότι το ποδόσφαιρο των συλλόγων μπορεί και θα είναι πραγματικά παγκόσμιο. Ας το μεταφέρουμε στον κόσμο», είπε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η αρχική φάση πώλησης εισιτηρίων και για τους 48 αγώνες της φάσης των ομίλων θα ανοίξει την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024 στις 10:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) αποκλειστικά μέσω του FIFA.com/tickets.

