FΙFA: Το 2023 μέσα από αριθμούς

54: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε τα περισσότερα γκολ σε επίπεδο συλλόγων στον κόσμο το 2023: 54 σε 59 εμφανίσεις. Τον ακολούθησαν ο Κιλιάν Μπαπέ (52 στα 53), ο Χάρι Κέιν (52 στα 57) και ο Έρλινγκ Χάαλαντ (50 στα 60).

50: Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έσπασε το ρεκόρ που απαιτούσε τις λιγότερες εμφανίσεις για να φτάσει τα 50 γκολ στην Premier League. Ανήκε στον Άντι Κόουλ, ο οποίος έκανε 65 εμφανίσεις για να φτάσει τα 50 γκολ, αλλά ο «κολοσσός» της Μάντσεστερ Σίτι τα κατάφερε σε μόλις 48 τον Νοέμβριο.

16: Ο Κέντρι Παές ήταν μόλις 16 ετών και 22 ημερών όταν έγινε ο νεότερος σκόρερ στην 46χρονη ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA U-20 τον Μάιο. Εκατόν εννέα ημέρες αργότερα, ο επιθετικός του Ισημερινού έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης που εκπροσωπούσε ομάδα της Νότιας Αμερικής σε ανώτερο διεθνές επίπεδο - ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν 11 μέρες νεότερος όταν έκανε το ντεμπούτο του στην Αργεντινή το 1977 - και 30 μέρες μετά, ο Παές έγινε ο δεύτερος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την πλευρά της, η Κέισι Φερ της Δημοκρατίας της Κορέας, σε ηλικία 16 ετών και 26 ημερών, έγινε η νεότερη παίκτρια στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών τον Ιούλιο.

15: Τα γκολ σε μόνο εννέα αγώνες είναι αυτό που κάνει τον Ρομέλου Λουκάκου κορυφαίο σκόρερ στο διεθνές ποδόσφαιρο ανδρών το 2023. Όλα εκτός από ένα ήρθαν στα προκριματικά για το Euro 2024 της Γερμανίας, σπάζοντας το ρεκόρ των 13 τερμάτων που μοιράζονται ο Ντέιβιντ Χίλι από τη Βόρεια Ιρλανδία και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την Πολωνία. Έτσι ο Λουκάκου έγινε ο τέταρτος Ευρωπαίος που έφτασε τα 80 διεθνή γκολ (έχει 80 σε 110 συμμετοχές στο Βέλγιο) μετά τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (82 σε 146), Φέρεντς Πούσκας (84 σε 89) και Κριστιάνο Ρονάλντο (128 σε 205).

15: Ο Φραντσέσκο Καμάρντα έγινε, σε ηλικία μόλις 15 ετών και 260 ημερών, ο νεότερος παίκτης στην 125χρονη ιστορία της Serie A τον Νοέμβριο. Ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο νεότερος πρώτος 15χρονος που αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα, ενώ σε ηλικία 16 ετών και 87 ημερών, και έγινε ο νεότερος σκόρερ όλων των εποχών στη La Liga.

10: Οι συμμετοχές ήταν το μόνο που χρειάστηκε ο Χάρι Κέιν για να γίνει ο πιο γρήγορος παίκτης που σημείωσε τα πρώτα 15 γκολ του στην Bundesliga. Το ρεκόρ ανήκε στον Ρούντιγκερ Μίλκε, ο οποίος χρειάστηκε 15 αγώνες το 1966, με τους Ούβε Ζέλερ, Φρίντελμ Κονιέτζκα και Έρλινγκ Χάαλαντ να έχουν χρειαστεί από 16 αγώνες.

3: Ο Ματέο Κόβατσιτς έγινε ο πρώτος παίκτης που σήκωσε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA με τρεις ομάδες. Αφού κέρδισε τη διοργάνωση με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2016 και το 2017 και την Τσέλσι το 2021, βοήθησε τη Μάντσεστερ Σίτι να σκαρφαλώσει στην κορυφή στη Τζέντα. Άλλοι οκτώ παίκτες είχαν αναδειχθεί θριαμβευτές με δύο συλλόγους: Ντίντα (Κορίνθιανς και Μίλαν), Ντανίλο (Σάο Πάολο και Κορίνθιανς), Φάμπιο Σάντος (Σάο Πάολο και Κορίνθιανς), Τιάγκο Αλκαντάρα (Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου), Τόνι Κρόος (Μπάγερν και Ρεάλ). Μαδρίτης), Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μαδρίτης), Xherdan Shaqiri (Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ) και Νταβίντ Αλάμπα (Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης).

3: Τρεις από τις 10 πιο ακριβές μεταγραφές όλων των εποχών πραγματοποιήθηκαν το 2023, και οι τρεις ήταν, για αμυντικά χαφ. Ο Ορελιέν Τσουαμενί ξεκίνησε τη χρονιά ως ο ακριβότερος αμυντικός χαφ στην ιστορία, αλλά ήταν εκτός των 20 κορυφαίων συνολικά. Ο Ένζο Φερνάντες πήγε στην Τσέλσι για 121 εκατ. ευρώ, ο Ντέκλαν Ράις στην Άρσεναλ για 116,6 ευρώ και ο Μόιζες Καϊσέδο στην Τσέλσι με 116,2 ευρώ.

Morocco ???? ?? Argentina ???? ?? Australia and Aotearea New Zealand ???????? ?? Indonesia ???? ?? Saudi Arabia ????

Celebrating how FIFA tournaments brought people together all around the world in 2023 ??#FootballUnitesTheWorldpic.twitter.com/xQxtQ8zpI4