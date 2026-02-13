Φιλικό με Παραγουάη έκλεισε η Ελλάδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» - Real.gr

Η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παραγουάη την Παρασκευή 27 Μαρτίου (21:00) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα είναι μόλις η δεύτερη στην ιστορία μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων. Η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2010, στο Stadion Schutzenwiese της Ελβετίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2010.

Τότε, η Παραγουάη είχε επικρατήσει 2-0, χάρη στα γκολ των Βέρα στο 9ο λεπτό και Μπάριος στο 25′. Δεκαέξι χρόνια μετά, Ελλάδα και Παραγουάη διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους, αυτή τη φορά επί ελληνικού εδάφους.

Πηγή: filathlos.gr