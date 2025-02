Φιορεντίνα: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Κεν μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μεγάλη αγωνία προκλήθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Φιορεντίνα κόντρα στην Ελλάς Βερόνα, όταν ο Μόιζε Κεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε στο πρόσωπο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου και πάνω σε μια διεκδίκηση της μπάλας, ο Ιταλός επιθετικός των «βιόλα» έπεσε στο χορτάρι και χτύπησε με το κεφάλι πάνω σε γόνατο του Νταβίντοβιτς. Αμέσως βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να του γίνουν ράμματα πάνω από το μάτι, κοντά στο φρύδι, όπου και είχε τραυματιστεί αρκετά.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62

— BitEuro (@Thermanmerman92) February 23, 2025