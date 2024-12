Φιορεντίνα: Πήρε εξιτήριο ο Μπόβε 12 μέρες μετά την κατάρρευσή του στο ματς με την Ίντερ

Ο Μποβέ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του εντός έδρας αγώνα των «βιόλα» με την Ίντερ την 1η Δεκεμβρίου, οδηγώντας στη διακοπή του αγώνα και την Τρίτη (10/12) υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Breaking ??:

Edoardo Bove is breathing on his own now and he just has regained consciousness ???? pic.twitter.com/5MpU7HP0y3