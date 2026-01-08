Φλικ: «Για τον Λεβαντόφσκι θ' αποφασίσουμε στο τέλος της σεζόν» - Real.gr

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έμεινε στον πάγκο της Μπαρτσελόνα κατά την διάρκεια του ημιτελικού για το ισπανικό Σούπερ Καπ, στον οποίο οι «μπλαουγκράνα» συνέτριψαν με 5-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Το μέλλον του Πολωνού επιθετικού στην ομάδα της Καταλωνίας παραμένει αβέβαιο, ενώ το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν.

Αναφερόμενος στον έμπειρο άσο, ο προπονητής του, Χάνσι Φλικ, σχολίασε σχετικά με το μέλλον του επιθετικού του: «Είμαι ειλικρινής με τον Ρόμπερτ και χαίρομαι που τον έχω εδώ. Δεν θα πω ότι θα φύγει από τον σύλλογο, γιατί έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και θα πάρουμε μια απόφαση στο τέλος της σεζόν».