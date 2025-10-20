Φλικ: «Ο Ολυμπιακός έχει καλή επίθεση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αύριο» - Real.gr

Ο Γερμανός προπονητής, μίλησε εγκωμιαστικά για τον Ολυμπιακό, ενόψει της αναμέτρησης με τους "ερυθρόλευκους", για τη League Phase του UEFA Champions League.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται, την Τρίτη (21/10) στις 19:45, τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, με πολλές απουσίες, αφού ο Γερμανός προπονητής Χάνσι Φλικ, δεν μπορεί να υπολογίζει σε επτά ποδοσφαιριστές.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Μπαρτσελόνα:

«Ο Ολυμπιακός έχει καλή επίθεση. Τα στατιστικά λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες. Αρκεί να κοιτάξεις τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους».

Για τους απόντες Ραφίνια και Τόρες: «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να παίξουν στο classico. Αυτό ελπίζουμε. Όταν ο Φεράν επέστρεψε από την εθνική ομάδα, είδαμε ότι η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη, όχι πολύ, αλλά πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, και το να παίξει αύριο θα αποτελούσε ρίσκο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις την Πέμπτη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η κατάσταση έχει να κάνει με τη φροντίδα των παικτών. Είναι δύσκολο, αλλά αργότερα όλοι θα επιστρέψουν και θα έχουμε μια νέα κατάσταση.

Όσο για το ενδεχόμενο να παίξει ως σέντερ φορ ο Ράσφορντ, το άφησε ανοιχτό: «Είναι μια καλή επιλογή ως Νο. 9, αλλά μπορεί επίσης να παίξει ως Νο. 11. Αυτό σκεφτήκαμε όταν τον υπογράψαμε: μπορεί να παίξει ως Νο. 9 ή Νο. 11, και είναι υπέροχο που τον έχουμε στην ομάδα μας. Έχει βελτιωθεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, μας δίνει πολλά θετικά και φυσικά, μπορεί να παίξει ως Νο. 9.».

Για τη νίκη επί τη Χιρόνα: «Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι δύσκολη και είμαι χαρούμενος που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ήταν πολύ σημαντικό και μπορούσες να το δεις στην προπόνηση. Είναι καλό να το βλέπεις αυτό. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έχουμε μια νεανική ομάδα και το χρειάζονται. Όταν αναλύσαμε τον αγώνα εναντίον της Τζιρόνα, μιλήσαμε για τις τοποθετήσεις μας, το να κρατάμε τη σωστή απόσταση από τον αντίπαλο. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε: πρέπει να βρούμε καλύτερες τοποθετήσεις και, από εκεί και πέρα να πιέζουμε».

Για τη χειρονομία που έκανε στο γκολ νίκης απέναντι στην Χιρόνα: «Δεν είμαι πιο νευρικός, ίσως τα συναισθήματά μου να μην είναι τα ίδια με πριν. Θυμάμαι όταν ήμουν προπονητής της Μπάγερν, υπήρχαν φορές που μπορεί να νικούσαμε με 8-2 την Μπάρτσα και δεν χαμογελούσα ποτέ μετά από οκτώ γκολ. Τώρα έχω περισσότερα συναισθήματα. Αυτός ο σύλλογος με έχει αλλάξει εντελώς. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αγαπώ αυτόν τον σύλλογο, αγαπώ την Μπαρτσελόνα, αγαπώ τους ανθρώπους εδώ, είναι απίστευτο και δίνω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο. Ζω για τον σύλλογο. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα όταν βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση, για να είμαι ειλικρινής, και δεν μου αρέσει να με βλέπει έτσι ο εγγονός μου, οπότε ίσως πρέπει να αλλάξω τη συμπεριφορά μου».