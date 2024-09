Φοφανά: Η ομάδα που έκλεισε μετά το ναυάγιο με την ΑΕΚ

Όπως αποκαλύπτει ο Ρομάνο, ο Φοφανά μετακομίζει στην Τουρκία με την μορφή δανεισμού και οψιόν άνω 20 εκατ. λιρών με την τουρκική ομάδα να αποδέχεται τον όρο οι μπλε να μπορούν να τον πάρουν πίσω σε περίπτωση που θέλουν τον Ιανουάριο να τον πουλήσουν.

?????? Göztepe SK agree loan deal with Chelsea for David Datro Fofana after AEK Athens move collapsed.

It also include an option to buy and a recall clause in January.#CFC can bring the player back from January 1, 2025. pic.twitter.com/5VsA9x8YJ0