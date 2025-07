Φόρμουλα 1: McLaren... παντός καιρού - Θριάμβευσε στο Σίλβερστόουν με τον Λάντο Νόρις - Real.gr

Στη δεύτερη θέση του βάθρου ανέβηκε ο έτερος οδηγός της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, ενώ τρίτος ήρθε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber.

Σε θρίαμβο της McLaren και προσωπικά του Λάντο Νόρις εξελίχθηκε το σημερινό γκραν πρι της Μεγάλης Βρετανίας, o 12ος φετινός αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος Φόρμουλα Ενα, που έγινε στην πίστα του Σίλβερστόουν.

Ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του στη φετινή σεζόν, αλλά την πρώτη μπροστά στο φίλαθλο κοινό της χώρας του, γνωρίζοντας στο τέλος την αποθέωση από 500 χιλιάδες φιλάθλους (!), αφού έγινε μόλις ο 13ος Βρετανός οδηγός που κερδίζει το φημισμένο γκραν πρι.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο δεύτερος οδηγός της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, κάνοντας ξανά το 1-2, ενώ στην τρίτη θέση ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, που ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο των νικητών, ενώ η ομάδα του για πρώτη φορά μετά το 2012!

Η κούρσα στο Σίλβερστόουν ήταν από τους πιο εντυπωσιακούς της φετινής σεζόν (και όχι μόνο), λόγω της βροχής, που δοκίμασε την ανθεκτικότητα των μονοθεσίων, αλλά και τις ικανότητες των οδηγών, καθώς δεν μπόρεσαν όλοι να ολοκληρώσουν την κούρσα, ύστερα από συνεχόμενα τετ α ακέ και προσκρούσεις, σε μια άκρως ολισθηρή πίστα.

