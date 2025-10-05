Φόρμουλα 1: Νικητής ο Ράσελ στη Σιγκαπούρη, πρωταθλήτρια η McLaren - Real.gr

Ο Βρετανός πήρε την καρό σημαία κάτω από τα φώτα της πίστας Marina Bay 5,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ολλανδό, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν.

Ο Τζορτζ Ράσελ έκανε άψογο αγώνα από την pole position και πρώτευσε στο Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης για τη Mercedes την Κυριακή, μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.

Ο Βρετανός πήρε την καρό σημαία κάτω από τα φώτα της πίστας Marina Bay 5,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ολλανδό, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν.

Ο Λάντο Νόρις άσκησε πίεση στον Φερστάπεν προς το τέλος του αγώνα, αλλά αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την τρίτη θέση μπροστά από τον συμπαίκτη του Όσκαρ Πιάστρι, με τους δύο να κερδίζουν αρκετούς βαθμούς για να σφραγίσουν τον δεύτερο συνεχή τίτλο κατασκευαστών για τη McLaren.

Το προβάδισμα του Πιάστρι έναντι του Βρετανού Νόρις στην κατάταξη των οδηγών μειώθηκε στους 22 βαθμούς, ενώ ο Φερστάπεν είναι 63 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό με έξι αγώνες να απομένουν στη σεζόν.

Οι πανηγυρισμοί για τον τίτλο των κατασκευαστών στο υπόστεγο της McLaren ήταν ωστόσο συγκρατημένοι, καθώς ο Πιάστρι ήταν εξοργισμένος με τον τρόπο που ο Νόρις τον προσπέρασε στην πρώτη στροφή.