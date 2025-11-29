Φόρμουλα 1: Ο Πιάστρι νίκησε τον Νόρις για την pole στο Κατάρ, 3ος ο Φερστάπεν - Real.gr

Quantcast
23:15, 29/11/2025
Φόρμουλα 1: Ο Πιάστρι νίκησε τον Νόρις για την pole στο Κατάρ, 3ος ο Φερστάπεν

Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την pole position για το Γκραν Πρι του Κατάρ, με τον ομόσταυλό του στη McLaren και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Λάντο Νόρις, να βρίσκεται δίπλα του στην πρώτη σειρά και τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull ακριβώς πίσω τους.

Με τους τρεις διεκδικητές του τίτλου να καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις για τον αγώνα της Κυριακής (30/11) και τη McLaren να «κλειδώνει» ολόκληρη την πρώτη σειρά, ο Τζορτζ Ράσελ συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα για τη Mercedes στο φωταγωγημένο σιρκουί του Λουσαΐλ.

Ο Πιάστρι είχε νωρίτερα κερδίσει τον αγώνα σπριντ από την pole, μειώνοντας τη διαφορά του από τον Νόρις στους 22 βαθμούς. Ο Φερστάπεν απέχει πλέον 25 βαθμούς από τον Βρετανό.

