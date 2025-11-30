Φόρμουλα 1: Παράταση στην αγωνία για την κατάκτηση του τίτλου - Real.gr

Ο Μαξ Φερστάπεν θριάμβευσε στο Γκραν Πρι του Κατάρ για τη Red Bull, οδηγώντας τη μάχη του τίτλου της φόρμουλα Ένα με τους οδηγούς της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, σε μια τελική αναμέτρηση στο Άμπου Ντάμπι το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Βρετανός Νόρις, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, τερμάτισε τέταρτος, πίσω από τη Williams του Ισπανού Κάρλος Σάινθ, με το προβάδισμά του να μειώνεται στους 12 βαθμούς καθώς η τρίτη σερί νίκη του Φερστάπεν στο Κατάρ τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Ο Αυστραλός Πιάστρι τερμάτισε δεύτερος, αφού εκκίνησε από την pole position και κέρδισε το σπριντ του Σαββάτου, και έπεσε στην τρίτη θέση συνολικά, τέσσερις βαθμούς πίσω από τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Φερστάπεν.

Οι τρεις κορυφαίοι οδηγοί έχουν πλέον από επτά νίκες ο καθένας για τη φετινή σεζόν.