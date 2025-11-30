Quantcast
Φόρμουλα 1: Παράταση στην αγωνία για την κατάκτηση του τίτλου - Real.gr
real player

Φόρμουλα 1: Παράταση στην αγωνία για την κατάκτηση του τίτλου

20:21, 30/11/2025
Φόρμουλα 1: Παράταση στην αγωνία για την κατάκτηση του τίτλου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μαξ Φερστάπεν θριάμβευσε στο Γκραν Πρι του Κατάρ για τη Red Bull, οδηγώντας τη μάχη του τίτλου της φόρμουλα Ένα με τους οδηγούς της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, σε μια τελική αναμέτρηση στο Άμπου Ντάμπι το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Βρετανός Νόρις, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, τερμάτισε τέταρτος, πίσω από τη Williams του Ισπανού Κάρλος Σάινθ, με το προβάδισμά του να μειώνεται στους 12 βαθμούς καθώς η τρίτη σερί νίκη του Φερστάπεν στο Κατάρ τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Ο Αυστραλός Πιάστρι τερμάτισε δεύτερος, αφού εκκίνησε από την pole position και κέρδισε το σπριντ του Σαββάτου, και έπεσε στην τρίτη θέση συνολικά, τέσσερις βαθμούς πίσω από τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Φερστάπεν.

Οι τρεις κορυφαίοι οδηγοί έχουν πλέον από επτά νίκες ο καθένας για τη φετινή σεζόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ένταση στα μπλόκα των αγροτών με ρίψη χημικών - Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας

Ένταση στα μπλόκα των αγροτών με ρίψη χημικών - Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας

18:06 30/11
Σε εξέλιξη οι συζητήσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα - Στο τραπέζι τα «αγκάθια» του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα - Στο τραπέζι τα «αγκάθια» του ειρηνευτικού σχεδίου

18:57 30/11
Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία έως τις 30/12 για διορθώσεις - Ποια η διαδικασία, πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία έως τις 30/12 για διορθώσεις - Ποια η διαδικασία, πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

16:17 30/11
IRIS: Υποχρεωτικό από αύριο για όλες τις επιχειρήσεις - Τι ισχύει για πρόστιμα και όρια συναλλαγών

IRIS: Υποχρεωτικό από αύριο για όλες τις επιχειρήσεις - Τι ισχύει για πρόστιμα και όρια συναλλαγών

17:03 30/11
Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

12:43 29/11
Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Συγκλονίζει ο θείος του 24χρονου - «Μόλις είχαν σταθμεύσει τα παιδιά...»

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Συγκλονίζει ο θείος του 24χρονου - «Μόλις είχαν σταθμεύσει τα παιδιά...»

14:58 30/11
Αιμίλιος Χειλάκης για τον αδελφό του: «Είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί – Δεν έχουμε σχέση»

Αιμίλιος Χειλάκης για τον αδελφό του: «Είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί – Δεν έχουμε σχέση»

17:30 30/11
Ρονάλντο: Νίκησε τερματοφύλακα-ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη - ΒΙΝΤΕΟ

Ρονάλντο: Νίκησε τερματοφύλακα-ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη - ΒΙΝΤΕΟ

18:45 30/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved