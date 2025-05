Φόρμουλα Ένα: Κυρίαρχος ο Μαξ Φερστάπεν στην Ίμολα - Real.gr

Ο Ολλανδός πιλότος πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή νίκη του αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νόρις και στην τρίτη τον Πιάστρι.

Ο Μαξ Φερστάπεν «έσπασε» την κυριαρχία του Όσκαρ Πιάστρι και πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα, κερδίζοντας το γκραν πρι της Εμίλια Ρομάνια, που έγινε σήμερα (18/5) στην πίστα της Ιμολα.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull προσπέρασε τη McLaren του Αυστραλού στην πρώτη στροφή και στη συνέχεια οδήγησε τον αγώνα και δημιούργησε διαφορά.

That Max Verstappen move from onboard 😮‍💨

The reigning champ gets a DREAM start at Imola!#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/zvIUuqXXxA

— Formula 1 (@F1) May 18, 2025