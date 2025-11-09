Φόρμουλα Ένα: Νίκη του Νόρις στο Σάο Πάολο - Ποινή για Πιάστρι - Real.gr

Ο Λάντο Νόρις της McLaren κατέκτησε τη νίκη στο Γκραν Πρι του Σάο Πάολο, αυξάνοντας τη διαφορά του στην κορυφή του πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ένα στους 24 βαθμούς.

Ο Όσκαρ Πιάστρι, τιμωρήθηκε με ποινή για πρόκληση σύγκρουσης και τερμάτισε πέμπτος.

Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes σημείωσε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του, τερματίζοντας δεύτερος, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull κατέλαβε την τρίτη θέση, παρότι εκκίνησε από τα πιτ. Ήταν ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση για τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος πέρυσι είχε κερδίσει τον ίδιο αγώνα ξεκινώντας από τη 17η θέση.

Ο Αυστραλός Πιάστρι, που εκκίνησε τέταρτος στο Ίντερλάγκος με τον Νόρις στην pole position, δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων έπειτα από επαφή με τον Αντονέλι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari από τον αγώνα.

Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε τέταρτος για τη Mercedes, η οποία εδραιώνει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των κατασκευαστών, την οποία έχει ήδη εξασφαλίσει η McLaren.